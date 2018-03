An diesem Sonntag, 25. März, sind von 14.30 bis 17.30 Uhr im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 wieder die Pforten des Sonntagscafés geöffnet. Pünktlich zur Umstellung auf die Sommerzeit können die Gäste in entspannter Atmosphäre plaudern, nette Menschen kennenlernen oder einfach die Seele baumeln lassen. „Mit einem Stück selbst gebackener Torte lässt sich die fehlende Stunde viel besser verkraften“, sagt Astrid Kaluza schmunzelnd. Die Weyherin, die das Sonntagscafé gemeinsam mit ihrem Mann Marek Kaluza (links im Bild) ehrenamtlich betreibt, informiert nebenher gerne auch über die vielfältigen Sprach-, Spiel- und Entspannungsangebote des Hauses und die Möglichkeiten, sich selbst ehrenamtlich einzubringen.