Lemwerder

Einladung zum Wellfleischessen

Thorsten Grabbe

Lemwerder. Die Ehemaligen der Ortsgruppe Lemwerder des Bundes der Vertriebenen laden zum Wellfleischessen mit anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen für Dienstag, 16. Oktober, um 11 Uhr in Bischof's Gasthof in der Deichstraße 183 in Ganspe ein.