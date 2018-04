Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Einladung zur Fahrradtour

fr

In der Zeit von Mai bis September bietet der Kirchweyher Ortsverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) wieder gemütliche Fahrradtouren in Weyhe und um die Gemeinde Weyhe herum an. Treffpunkt für die nächste Fahrradtour unter der Leitung von Karl-Heinz Stumpfe ist am Donnerstag, 17.