Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorstandes, Ehrungen langjähriger Mitglieder, Wahlen, Ausblicke zu Auftritten 2018 und Behandlung und Abstimmung verschiedener Anträge. Die Versammlung findet in der Gaststätte „Rosenbusch“, Am Rosenbusch 13, in Schwanewede statt und beginnt um 18 Uhr.