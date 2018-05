Begeisterte Pfadfinder (v.l.): Daniel Diesing, Thorben Hillman, Pia Gess, Alexander Scheele und Tim Klaiber. (Torge Meyer)

Stuhr-Brinkum. Feuer machen. Zelte aufbauen. Verantwortung tragen. Um diese Dinge geht es bei der Pfadfinderschaft. Diese Bewegung kann eine lange Tradition vorweisen und existiert seit über 100 Jahren. Zurückzuführen ist sie auf die Buchwerke eines britischen Generals namens Robert Baden-Powell. Ziel war und ist es bis heute, die Entwicklung junger Menschen zu fördern. So ist es auch beim Brinkumer Pfadfinderstamm „Marco Polo“.

„Wir sind eine der ältesten Jugendorganisationen in der Kirchenregion Stuhr“, erzählt Adrian Rose, der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Darüber hinaus sei sein Stamm unabhängig und eigenständig organisiert. „Trotzdem sind wir Partner der Kirche“, fügt er noch hinzu. Die Mitglieder treffen sich im Gemeindehaus der evangelischen Kirche in Brinkum. Auf der Webseite des Vereins heißt es: „Unser Stamm gehört zur Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands, kurz CPD, die insgesamt deutschlandweit über 4000 Mitglieder hat.“

Musizieren gehört bei den Pfadfindern dazu. Adrian Rose zeigt das Liederbuch "Tonspur". (Torge Meyer)

Der Brinkumer Verein ist in vier Gruppen aufgeteilt, die Zugehörigkeit richtet sich nach dem Alter. Mit sechs Jahren kann man der jüngsten Gruppe beitreten. „Mit zehn bis elf Jahren geht dann die richtige Pfadfinderarbeit los“, erklärt Adrian Rose. Erst in diesem Alter könne man auch an größeren Fahrten teilnehmen. Der Stamm wurde bewusst nach dem berühmten Entdecker Marco Polo benannt, auch die jeweiligen Gruppen tragen alle Namen von Entdeckern. Der Beginn des Vereins geht auf das Jahr 1979 zurück. Zu der damaligen Zeit zogen Mitglieder anderer Stämme nach Brinkum, dort gab es bisher noch keinen Stamm. Dadurch wurde der Verein gegründet.

Die Pfadfinder leben nach gewissen Prinzipien. Eines davon lautet „Jugend für die Jugend“. „Jeder kann seine Stärken einbringen“, erzählt Adrian Rose. Der eine habe Talent im Musizieren, der andere sei geübt im Feuer machen oder beim Kochen und Karten legen. Als eines der Hauptziele möchte man das Selbstwertgefühl der Mitglieder stärken. Die Pfadfinder sollen an ihren Aufgaben wachsen, um somit Unabhängigkeit zu erlernen. „Learning by doing“ gehört ebenso zu den wichtigsten Prinzipien der Pfadfinderschaft.

Hierfür gehen die Teilnehmer in die Wälder, welche für Pfadfinder so etwas wie Heimat sind. Der Wert und Umgang mit der Natur ist eines der Hauptthemen dieser Bewegung. Dabei geht es nicht nur darum, dass die Mitglieder Zelte vernünftig aufgebauen können, sie lernen auch den Umgang mit Werkzeugen und das Kochen für eine ganze Gruppen. Soziale Kompetenzen sollen die Mitglieder ebenfalls erlernen, ebenso Erste Hilfe. „Die Knotenkunde vermitteln wir unseren Pfadfindern auch gerne", erklärt Rose. „Teamarbeit ist uns sehr wichtig“, betont er außerdem.

Bei den Jüngeren habe man ein anderes Lernmodell. Hier sei viel am Spiel orientiert. „Es soll nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen und der Hand gelernt werden“, erklärt Rose. Durch ein ganzheitliches Lernen möchte man vor allem die Angst vor neuen Herausforderungen mildern.

Auch ist die Gemeinschaft unter den Teilnehmern eine ebenso wichtige Säule. Die Brinkumer Pfadfinder tragen alle eine sogenannte graue Kluft. Diese Kleidung sei in vielerlei Hinsicht nicht nur traditionell, sondern auch praktisch. „Unsere Kluft ist leicht zu waschen und reißt nicht so schnell ein“, sagt Rose. Mit der einheitlichen Farbe möchte man besonders materielle Unterschiede vermeiden. Die Halstücher der Pfadfinder haben einen dunkelblauen Ton und eigenen sich für mehrere Funktionen – ob als Sonnenschutz oder um sich mal den Arm zu verbinden.

Laut Adrian Rose möchte man beim Verein keine Altersbeschränkung ansetzen. Die Verantwortung für die Gruppen liege aber oft bei den Älteren. Pfadfinderin Pia Gess leitet etwa die Meute „Neil Armstrong“ für Sechs- bis Elfjährige. Dann gibt es die „Neue Sippe“, in der die zehn- bis zwölfjährigen Jungen einen Platz finden können. Für Jungen von zehn bis 13 Jahren gibt es die Sippe „John Oxley“. Diese beiden letztgenannten Gruppen werden von Ole Leushuis, dem Stammesführer Daniel Diesing und seinem Stellvertreter Alexander Scheele geleitet. Für die Jugendlichen von 14 bis 16 Jahren ist die Sippe Strabo vorgesehen, welche von Thorben Hillmann geführt wird.

Eine der wohl bekanntesten Traditionen in der Pfadfinderschaft ist das Sitzen und Singen am Lagerfeuer. Laut Rose können Interessierte sogar Instrumente beim Brinkumer Stamm erlernen. Ganz typisch kommt hier die Gitarre zum Einsatz. „Es ist besonders schön, gemeinsam am Lagerfeuer zu sitzen und bis zum Morgengrauen miteinander reden zu können“, so Adrian Rose. An diesen Abenden habe man schon oft neue Freundschaften geknüpft. Die Lieder, die am Lagerfeuer vorgetragen werden, kommen alle aus der „Tonspur“. „In diesem Liederbuch ist alles mögliche vertreten“, erklärt Rose. Darin findet man sowohl romantische Songs wie auch Widerstandslieder aus dem Zweiten Weltkrieg. Auch einen christlichen Teil gibt es. Selbst geschriebene Stücke der Pfadfinder wurden in dem Liederbuch ebenfalls festgehalten. Eine weitere Tradition an diesen Abenden ist das Getränk „Tschai“. Dieses Wort bedeutet in vielen Sprachen einfach Tee. Sei es im Türkischen, Russischen oder Japanischen. Laut Rose wird das Teegetränk immer zum Abschluss angeboten.

Nicht nur in der Stuhrer Region ist der Stamm unterwegs, auch zu Pfadfinder-Treffen außerhalb reisen die Mitglieder gerne. Adrian Rose berichtet, dass alle vier Jahre ein Bundeslager stattfindet – das nächste Mal im Jahr 2020. Der Austragungsort ist bisher noch unklar. „Hier kommen bis zu 1600 Pfadfinder zusammen“, sagt Rose. Diese Veranstaltung wird ehrenamtlich organisiert. Die Pfadfinder kümmern sich im Vorfeld um alles, sei es die Buchführung, die Gespräche mit den Förstern und auch um den Lagerplan. In diesem wird vorab festgehalten, wie alles aufgebaut werden soll. „Es ist doppelt so schwer, da wir keine Elektrizität benutzen“, erklärt Adrian Rose. Lediglich einen Kühlcontainer haben die Pfadfinder dabei.

Ein besonderer Höhepunkt in diesem Jahr sei auch das Pfingstlager. Hier kommen Mitglieder aus der gesamten CPD aus Niedersachsen zusammen. „Wir fahren mit zehn Leuten hin“, erzählt Rose. Dort in Quelkhorn im Landkreis Verden erwarte man ein abwechslungsreiches Programm. In Worskhops könne man sich in diversen Bereichen weiterbilden, sei es im Sportlichen oder Musischen. Auch dieses Event wird ehrenamtlich organisiert. Ebenfalls in Planung ist ein bundesweites Projekt. Die Brinkumer Pfadfinder renovieren zusammen mit Mitgliedern aus der gesamten CPD einen Bauernhof in Thüringen. Der Verein plane in der nächsten Zukunft über ein Wochenende wieder dorthin zu reisen. Der Bundeshof in Birkenfelde dient vor allem als Austragungsort für die jährlichen Zusammenkünfte aller Pfadfinder der Vereinigung.

Der Brinkumer Stamm existiert jetzt seit 39 Jahren. Nächstes Jahr feiert er also sein 40-jähriges Bestehen. „Wir planen zu den Sommerferien 2019 ein großes Event, genaueres steht aber noch nicht fest“, fügt Rose hinzu. Bisher verzeichnet der Brinkumer Verein an die 50 Mitglieder. „Für mich ist die Pfadfinderschaft ein Lebensgefühl“, erzählt Adrian Rose abschließend. „Bist du einmal ein Pfadfinder, bist du immer ein Pfadfinder“, ergänzt er.