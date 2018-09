Thomas Metz ist der Vorsitzende des Dorfvereins Wulmstorf, den es seit zehn Jahren gibt. (FOCKE STRANGMANN)

„Ein Glücksfall für uns war das“, weiß Thomas Metz, der Vorsitzende des zwei Jahre später mit 55 Mitgliedern gegründeten Dorfvereins Wulmstorf und Bürgermeister der Gemeinde Thedinghausen. Denn mit der Aufnahme verbunden gewesen seien „erhebliche öffentliche Zuschüsse für Investitionen in die Infrastruktur und die baulichen Gegebenheiten vor Ort“.

Aus dem Schießstand ist ein Dorfgemeinschaftshaus geworden. Die Einweihung soll dieses Jahr stattfinden. (Focke Strangmann)

Ein Jahr lang habe sich zunächst ein Arbeitskreis um die Aufstellung eines Dorferneuerungsplans gekümmert, der Ende des Jahres 2008 schließlich im Gemeinderat Thedinghausen vorgestellt und verabschiedet worden sei.

In den folgenden Jahren seien dann die einzelnen Maßnahmen umgesetzt worden, allesamt mit dem Ziel, für ein lebendiges Miteinander im Dorf zu sorgen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.

„Ganz zentral bei allen Planungen war und ist die Mitwirkung der Dorfbevölkerung“ – diese Feststellung mündete vor zehn Jahren in die Gründung des Vereins, der sich seitdem mit viel Engagement und Eigenleistung an der Umsetzung der Maßnahmen beteilige und selbst immer wieder Anstöße zu weiteren Verbesserungen gebe.

„Die Mitgliederzahl hat sich seit damals mehr als verdoppelt“, 123 Personen zähle der Verein zur Zeit „und wir freuen uns über jeden, der noch hinzu kommt“. Das Geschlechterverhältnis bei ihnen sei ausgeglichen, oft seien es Familien, die samt Kinder einträten, demzufolge gebe es noch sehr junge Mitglieder ebenso wie ältere.

Er selbst sei vor 13 Jahren, gemeinsam mit seiner Frau Kerstin, nach Wulmstorf gekommen, um nur wenige Jahre später, „als Neubürger“, zunächst, bis 2015, den stellvertretenden Vorsitz zu übernehmen. „Dass sich auch Neubürger für unseren Verein engagieren, ist gut und wichtig, es soll ein gemeinsames Projekt alteingesessener und hinzugezogener Bürger sein.“

Dass das Ziel, aus Neubürgern und Alteingesessenen eine fest zusammenhaltende Gemeinschaft zu bilden, geklappt habe, „war und ist deutlich spürbar und ist den vielen gemeinsamen Aktionen, Feiern und Touren zu verdanken“.

Bei einer der durchgeführten Befragungen der Bürger in der Anfangszeit des Vereins sei beispielsweise herausgekommen, dass sich viele Dorfbewohner aller Altersgruppen eine Anlaufstelle wünschten, um dort gemeinsamen Aktivitäten nachgehen zu können.

„Beispiele aus anderen Dörfern haben gezeigt, dass ein Dorfgemeinschaftshaus vielfältige Möglichkeiten für Jung und Alt bietet.“ Mehrere Optionen habe es gegeben, wo und auf welche Art man die Idee Dorfgemeinschaftshaus realisieren könne – entschieden habe man sich letztendlich für den Umbau des alten Schießstandes (Marschstraße 2), der fortan von allen genutzt werden könne.

Diesem Projekt habe man sich insbesondere in den vergangenen beiden Jahren gewidmet, nun ausstehend sei „nur“ noch ein Einweihungsfest, „das aber noch in diesem Jahr geplant ist“, so der 46-Jährige.

Wann genau es stattfinden werde, könne man dann entsprechenden Pressemeldungen entnehmen. „Und unsere Dorfbewohner werden zudem eine Einladung in ihrem Briefkasten vorfinden, verteilt von unserem Verein.“

Das Dorfgemeinschaftshaus (ein Saal mit circa 80 Quadratmetern und ein Clubraum von etwa 36 Quadratmetern sowie ein Außenbereich mit 1200 Quadratmetern) könne nicht nur vereinsintern genutzt werden, sondern stehe der Allgemeinheit für diverse Veranstaltungen zur Verfügung, man könne es für private, kulturelle und kommunale Zwecke für bis zu 80 Personen anmieten, für einmalige ebenso wie für regelmäßige.

„Es ist geeignet für Feiern mit und ohne Musik, sowohl Mobiliar als auch eine Küche und ein Tresen, im Außenbereich eine Grillmöglichkeit und ein Platz für kleine Zelte sind vorhanden.“

Vom Dorfgemeinschaftshaus einmal abgesehen, gebe es viele weitere Ideen, die man nach und nach realisiert habe. Zu nennen sei zum Beispiel der Blumenschmuck im Dorf, der nicht nur den Dorfbewohner selbst stetiger Anlass zur Freude sei, sondern auch Besucher „gleich auf den ersten Blick willkommen“ heiße. Darüber hinaus habe es etliche Pflanzaktionen gegeben, unter anderem seien an den Gemeindestraßen in und um Wulfmstorf Birnbäume, Eichen und Hecken gepflanzt worden. Zudem seien neue Fuß- und Radwege entstanden. Per Rad unterwegs sei man auch im Rahmen des Vereins, jährlich veranstalte man eine Tour, jeweils mit wechselnden Zielen. „In diesem Jahr ging es zur Kirche in Lunsen, wo uns eine Führung erwartete.“

Mit den Birnbäumen habe es, von den neu gepflanzten Bäumen einmal abgesehen, noch etwas ganz Besonderes auf sich: „Wulmstorf ist bekannt für seine Birnbaumallee.“ Nicht ohne Grund sei ins Vereinslogo auch eine Birne integriert worden.

Alle zwei bis drei Jahre veranstalte man nun in größerem Rahmen ein sogenanntes Birnenfest, das nicht nur bei den Dorfbewohnern, sondern in der ganzen Region großen Zuspruch finde.

Neue Angebote für Kinder und Jugendliche auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch welche für Senioren zu schaffen – das sei ebenfalls ein großes Anliegen des Vereins. So habe man beispielsweise mit viel Arbeitseinsatz den Spielplatz an der Rösener Straße neu gestalten können, ebenso veranstalte man regelmäßig plattdeutsche Nachmittage und widme sich generell dem Erhalt der plattdeutschen Sprache.

„Das verdanken wir insbesondere unserem Gründungsvorsitzenden, Alfred Gehrke, der auch mit Kindern aus unserem Dorf an Schulen arbeitet und kleine Sketche in plattdeutscher Sprache einübt.“

Unter anderem den Vereinsbestrebungen sei es wohl zu verdanken, „dass wir 2011 aus dem Kreiswettbewerb ,Unser Dorf hat Zukunft‘ als Sieger hervorgegangen sind“. Ziel des Wettbewerbes ist es, vor Ort ansässige Bürger, Gewerbebetriebe, Vereine und auch Verbände dazu anzuregen, ihren Beitrag zur örtlichen Entwicklung in den Bereichen Wirtschaft und Kultur zu leisten.

„Und unser Dorf ist bei dem Kreiswettbewerb 2011 als Siegerdorf im Landkreis Verden nominiert worden“, nachdem verschiedene Faktoren – zum Beispiel das Planungskonzept, das soziale sowie kulturelle Leben, aber auch die Gestaltung der Gebäude und Grünflächen – von einer unabhängigen Kommission bewertet worden seien.

Wer mehr über den Dorfverein Wulmstorf wissen wolle, könne sich zum Beispiel im Internet unter der Adresse www.wulmstorf.net informieren. Telefonisch erreichen könne man Thomas Metz unter der Rufnummer 0 42 33 / 98 22 09 und den Verein über die E-Mail-Adresse Dorfverein@wulmstorf.net.

„Außerdem kann man auch einfach bei uns vorbeikommen, wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Monat um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus zum gemütlichen Klönschnack.“