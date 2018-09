30 Uhr. Die Reihe beginnt am 15. Oktober in den Spielräumen der Wassermühle Gut Varrel und richtet sich an Anfänger, die Lust haben, das Schachspiel zu erlernen.

Der Schachsport steigert Konzentration und Fantasie, aber auch die soziale Kompetenz. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Anfänger-Kurs endet mit dem Erwerb des offiziellen Bauerndiploms des Deutschen Schachbunds. Die Termine sind am 15., 22. und 29. Oktober, am 5., 12., 19. und 26. November sowie mit dem Diplom am 3. Dezember. Übungsstress gibt es dabei nicht. Coach Uwe Rademacher leitet den Kurs ganz entspannt. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf lediglich 10 Euro als kleine Umlage für den Klubraum.

Der Tus Varrel weist darauf hin, dass Schach „echt auch für Mädchen“ geeignet ist, und gibt den Tipp: „Wenn man mit einigen Freundinnen beginnt, macht es noch mehr Spaß.“ Das Gut Varrel liegt im Ortsteil Varrel in 28816 Stuhr, An der Graft 3. Am besten erreicht man es über die Straße „Varreler Feld“. Dort gibt es außerdem auch einen großen Parkplatz. Weitere Fragen beantwortet Uwe Rademacher unter der Telefonnummer 04 21 / 830 29 33 oder der E-Mail-Adresse u@urademacher.de.