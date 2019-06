Allein am Standort Hollen betreut das Regionale Umweltzentrum (RUZ) etwa 700 Schulklassen im Jahr. Vor diesem Hintergrund war die dringend benötigte räumliche Erweiterung auch unstrittig. Nachdem den Verantwortlichen im vergangenen Jahr noch ein großer Zuschuss weggebrochen war, gibt es jetzt eine Alternative, die auch deutlich günstiger zu realisieren ist. (INGO MÖLLERS)

„Wir wollen so viel Umweltbildung anbieten wie irgend möglich“, lautet das Credo, das sich das Regionale Umweltbildungszentrum Hollen (RUZ) selbst auf die Fahnen geschrieben hat. Am Dienstag fand dieses Ansinnen bei den Mitgliedern des Ausschusses für Schulen und Kultur im Landkreis Oldenburg Gehör. Einstimmig haben sie nicht nur einer Erweiterung der Einrichtung zugestimmt, sondern sie bewilligten auch einen dauerhaft höheren Zuschuss, der es möglich macht, die Stundenzahl von Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens ab 1. Januar 2020 von 30 auf eine volle Stelle mit 39 Stunden aufzustocken. Allerdings muss auch die Stadt Delmenhorst dem noch zustimmen.

Dass das RUZ aus allen Nähten platzt und eine räumliche Erweiterung anstrebt, ist bereits seit längerem bekannt. Im November 2018 hatten die Ausbaupläne aber zunächst einen Dämpfer erhalten, nachdem den Verantwortlichen ein in Aussicht stehender Zuschuss aus dem Programm für Landschaftswerte in Höhe von rund 350 000 Euro weggebrochen war. Inzwischen gibt es einen Plan B, der zudem auch nicht 750 000 Euro, wie der ursprünglich geplante Anbau, sondern nur 320 000 Euro kostet.

„Wir haben eine sehr gute neue Situation, weil uns die Gemeinde signalisiert hat, dass wir ein Haus auf dem Grundstück künftig komplett nutzen können“, erklärte Marina Becker-Kückens den Politikern. Bislang seien dort die Energiesparaktivitäten untergebracht gewesen, aber es hätten bis vor kurzer Zeit auch noch Flüchtlinge dort gewohnt. So wolle die Gemeinde das Gebäude dem RUZ nun im Rahmen eines zinsfreien Erbbaurechtes überlassen. Und durch Umbauten im Erdgeschoss können dort ein dringend benötigter großer sowie ein kleinerer Seminarraum entstehen. Zudem könne die Einrichtung künftig die Räume im Obergeschoss nutzen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht modernisiert werden sollen.

Um das Projekt zu finanzieren, sollen der Landkreis Oldenburg 120 000 Euro und die Stadt Delmenhorst 100 000 Euro einbringen. Die fehlenden 100 000 Euro sollen aus dem Leader-Programm der Europäischen Union fließen. Vorausgesetzt, dass sowohl die Stadt Delmenhorst zustimmt und auch die Leader-Förderung bewilligt wird, könnten die Arbeiten im Frühjahr 2020 beginnen. Nach den Sommerferien 2020 könnte das RUZ die zusätzlichen Räume dann nutzen.

„Umweltbildung kann für die Zukunft der Kinder nur erfolgreich sein“, erklärte Hilko Finke von den Grünen, und Niels-Christian Heins (FDP) nannte das RUZ „einen Gewinn für den Landkreis“. Die Verzahnung mit den Schulen habe immer gut geklappt. Während insbesondere Schulklassen aus Delmenhorst und Ganderkesee RUZ-Besuche fest in ihre Lehrpläne eingeplant haben, sieht Finke bei den Huder Schulen „durchaus noch Luft nach oben“. Günter Westermann (CDU) richtete den Blick derweil bereits auf das nächste Thema: „Die Parkplätze reichen nicht mehr aus. Das müssen wir im Auge behalten“, meinte er.

Außerdem haben die Mitglieder des Ausschusses beschlossen, die Stundenzahl der RUZ-Geschäftsführerin auf eine volle Stelle aufzustocken. „Der gestiegene Koordinierungsaufwand ist mit 30 Stunden pro Woche nicht mehr zu bewältigen“, hatte RUZ-Mitarbeiter Martin Brinkmann zuvor für die Anpassung geworben. Im vergangenen Jahr hat die Einrichtung etwa 700 Schulklassen am Standort Hollen plus 175 am Standort Huntlosen betreut. Das bedeutet, dass der jährliche Zuschuss, den das RUZ Hollen künftig aus Delmenhorst und von der Kreisverwaltung erhält, von 115 000 Euro auf 135 000 Euro steigen würde. Davon würde der Kreis etwa 11 000 Euro zu tragen haben, Delmenhorst etwa 9000 Euro. Sämtliche anderen Mitarbeiter des Umweltzentrums Hollen werden übrigens über Projektmittel finanziert. Weitere Mehrkosten um 4000 Euro im Jahr 2020 und 8000 Euro ab 2021 fallen an, um die erhöhten laufenden Gebäudekosten decken zu können.

Der Fachbereich Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur in Delmenhorst teilte auf Nachfrage mit, dass man erst nach der Sommerpause über die Anträge des RUZ entscheiden werde. Das Thema soll im September im Fachausschuss beraten werden.