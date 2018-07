In der Kunstschule in Brinkum können Kinder Elfen und Feen zeichnen.

, bis Freitag, 3. August, können etwa zeichenbegeisterte Kinder ab neun Jahre ins Reich der Elfen eintauchen. Jeweils von 14 bis 15.30 Uhr können hübsche kleine Zauberwesen mit zarten Flügeln gezeichnet werden. Alternativ stehen auch Drachen auf dem Programm. Der Workshop kostet 17 Euro.

Am Montag und Dienstag, 6. und 7. August, heißt es „Wie kommt das Tier auf das Kissen?“ Kinder ab zehn Jahre werden dabei in die Kunst des Nähens eingeführt. Aus vielen bunten Stoffstreifen entsteht ein tolles Muster, aus dem eine Patchworkkissenhülle genäht wird. Das Angebot läuft jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr und kostet 24 Euro.

Am Dienstag, 7. August, geht es außerdem auf Abenteuerfahrt ins Überseemuseum nach Bremen. Bei dieser Expedition durch das Übersee-Museum stehen besondere Tiere und ihre Lebensräume im Mittelpunkt. In einer Führung werden viele offene Fragen beantwortet. Die Teilnehmenden sind mit allen Sinnen dabei und lauschen im Regenwald den Tiergeräuschen. Wer Lust hat, kann sich auch schöpferisch austoben: Im Reisegepäck befinden sich viele bunte Stifte und Klemmbretter. Und wenn es die Zeit erlaubt, können später im Atelier der Kunstschule die Eindrücke noch vertieft werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kunstschule in Brinkum. Die Veranstaltung dauert bis 16 Uhr und kostet 30 Euro inklusive Busfahrt, Eintritt und Führung.

Wer sich für eines der Angebote interessiert, kann bei der Kunstschule unter der Nummer 04 21 / 89 52 95 anrufen oder eine E-Mail an info@kunstschule-stuhr.de senden.