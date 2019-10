Seniorenresidenzen ermöglichen ein weitgehend unabhängiges Leben und gleichzeitig den Austausch sowie Kontakt mit anderen Bewohnern des Hauses. (Silvia Jansen und djd/Augustinum gemeinnützige GmbH/Silvia Jansen, djd/Augustinum gemeinnützige GmbH/Silvia Jansen)

Schließlich gibt es viele Angebote mit erheblichen Unterschieden in den Kosten und Leistungen. Auf welche Punkte man bei der Auswahl des Alterswohnsitzes achten sollte, verrät die folgende Checkliste:

Bei der Auswahl des Alterswohnsitzes spielt auch die Lage eine Rolle. (MARKUS HERB, djd/Augustinum gemeinnützige GmbH)

Individuelle Bedürfnisse

Wer in eine Seniorenresidenz zieht, sollte sich im Vorfeld einige grundsätzliche Fragen stellen: Wie soll die Größe und Ausstattung des privaten Bereichs ausfallen? Ist eine kleine Einbauküche gewünscht? Lassen sich persönliche Lieblingsmöbelstücke oder etwa das Haustier mitnehmen? Eine wichtige Rolle spielt auch die Entfernung zwischen der Residenz und dem bisherigen Wohnort, insbesondere wenn Familie und Freunde zu Besuch kommen möchten.

Manchmal sind Lebensmittel-

läden, Friseur, Bank und Ärzte unmittelbar im Haus, sodass die Wege generell kürzer sind. In anderen Fällen sind für Einkäufe und weitere Erledigungen kleine Ausflüge nötig und man ist auf die Infrastruktur sowie den Öffentlichen Personennahverkehr angewiesen.

Angebote der Residenz

Ein genauerer Blick auf das Programm verrät, was neben Unterkunft und Verpflegung seitens der Einrichtung geboten wird. In vielen Häusern gibt es verschiedene Veranstaltungen wie Kino, Konzerte und Spielenachmittage, die Abwechslung in den Alltag bringen.

Zu einer guten Betreuung im Alterswohnsitz zählt ein 24 Stunden besetzter Empfang, sodass auf kleine Anfragen bis hin zu Notrufen sofort reagiert werden kann. „Man sollte darauf achten, ob immer eine Pflegekraft vor Ort ist“, erläutert Dr. Johannes Rückert, Geschäftsführer der Augustinum Seniorenresidenzen. „In guten Häusern kommen die Kräfte zudem in die Wohnung, sodass man nicht auf eine Pflegestation umziehen muss.“

Kosten und Leistungen

Wer sich für den Umzug in eine

Seniorenresidenz oder eine andere Wohnform, beispielsweise eine

Senioren-WG oder ein Pflegeheim, entscheidet, sollte seine finanziellen Möglichkeiten kennen und diese auf längere Sicht kalkulieren. Zudem hilft ein Vergleich, was im vom Anbieter erhobenen Preis inbegriffen ist: Nur die Miete oder auch Mahlzeiten, wöchentliche Wohnungsreinigungen, Kurse, Übergangspflege im Krankheitsfall und Seelsorge? „Auch mögliche zusätzliche Kosten für Pflege sollten einkalkuliert werden“, erläutert der Augustinum-Geschäftsführer.

Seriöse Anbieter nehmen sich ihm zufolge Zeit für Interessenten, rechnen transparent und geben ausreichend Bedenkzeit. Letztlich empfehle es sich, für einige Tage Probe zu wohnen, um die Atmosphäre kennenzulernen. Wenn das Bauchgefühl stimmt, steht einem Einzug nichts mehr im Wege.