Eisbärin Tonja mit ihrem am 1. Dezember geborenen Jungtier (m.). Foto: Tierpark Berlin (--- / dpa)

Bei den Eisbären in Berlin gibt es wieder Nachwuchs. Eisbärin Tonja hat am Samstag ein meerschweinchengroßes Jungtier zur Welt gebracht, wie der Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde am Montag mitteilte.

Fotos einer Überwachungskamera aus dem Stall zeigten etwa, wie der Nachwuchs auf dem Bauch der Mutter liegt. (dpa)