Der Markt für sogenannte E-Learning-Plattformen boomt. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie, wo Schulen, Universitäten oder Unternehmen zunehmend auf digitales Lernen umsteigen. „In den vergangenen 20 Jahren ist der Markt für Online-Lernplattformen wahnsinnig expandiert“, sagt Björn Reichenbach, der bei der Industrie- und Handelskammer Bremen für den Bereich Aus- und Weiterbildung zuständig ist. Dementsprechend breit ist die Auswahl an Weiterbildungsangeboten im Internet. Der Nutzer kann sich, auch unabhängig von seinem Arbeitgeber, auf eigene Faust neue Kenntnisse in den verschiedensten Bereichen aneignen – sei es das Lernen von neuen Sprachen, von Programmieren oder anderen digitalen Fähigkeiten, etwa dem Umgang mit Photoshop oder Excel. Die Angebote gibt es kostenlos und in den verschiedensten Preisklassen von deutschen oder internationalen Anbietern.

Dabei könne man grundsätzlich zwischen zwei Kategorien unterscheiden, erklärt Reichenbach: Zwischen asynchronen Schulungen, die mit einer Art Fernstudium vergleichbar sind und synchronen Formen. Bei der asynchronen Form werden Materialien dem Konsumenten zugeschickt und er kann selbst entscheiden, wann er sie studiert. Bei den synchronen Angeboten sitzt der Nutzer in einer virtuellen Klasse und bekommt von einem Dozenten oder einer Dozentin den Stoff vermittelt, parallel dazu sieht er das Material ein. „Gerade das Angebot von synchronen E-Schulungen hat in der Vergangenheit stark zugenommen, und auch die kommerziellen Anbieter werden mehr“, sagt Reichenbach. Es sei eine Mentalitätsfrage, worauf der Nutzer lieber zurückgreife: „Manche brauchen eine Lerngruppe, um den Stoff besser aufzunehmen, andere mögen es, zeitlich flexibel zu sein.“

Bei der Wahl der richtigen Plattform sollte man sich bewusst machen, für welchen Zweck man ein E-Learning-Seminar belegen möchte, rät Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale Bremen. „Man sollte sich zunächst die Frage stellen: Möchte ich das Seminar für meine persönliche Weiterentwicklung belegen oder für die fachliche?“ Möchte der Nutzer ein Zertifikat, das er seinem Arbeitgeber vorlegen kann, sollte er sich genau damit auseinandersetzen, welches Zertifikat er am Ende ausgestellt bekommt. Da Deutschland abschlussorientierter sei als viele andere Länder und formale Zertifikate häufig höher anerkannt würden, empfiehlt Björn Reichenbach einen öffentlichen Bildungsträger zu wählen, wenn es um den Nachweis beim Arbeitgeber gehe.

In Deutschland kann man zum Beispiel beim Institut für berufliche Bildung, bei WBS oder an den Volkshochschulen Kurse belegen. Neben der Volkshochschule oder der IHK in Bremen gibt es noch andere regionale Anbieter wie Comcave College oder das Zentrum für Weiterbildung an der Universität. Die Seminare können für Arbeitslose durch einen Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter finanziert werden. Als Selbstständiger oder Angestellter gibt es die Möglichkeit, die Bildungsprämie des Landes Bremen in Anspruch zu nehmen, oder den Arbeitgeber selbst nach einer Finanzierung zu fragen.

„In der Regel sind Kurse mit einem Dozenten oder einer Dozentin teurer“, sagt Reichenbach. Die Preise für E-Learning-Kurse sind mindestens so breit gefächert wie die Anzahl der Angebote. So kann ein Onlinekurs über mehrere Monate bei General Assembly, einem der beliebtesten Anbieter aus den USA, etwa 1000 Dollar kosten; ein Kurs bei Udemy, einem bekannten Anbieter vor allem für Programmierung und Entwicklung, zwischen 20 und 180 Euro. Einige Plattformen geben den Preis ihrer Kurse erst nach vielfachem Durchklicken oder einem kostenlosen Beratungstermin bekannt.

Laut Rechtsberaterin Nicole Mertgen-Sauer sollte der Nutzer sich einen Eindruck davon verschaffen, wie transparent er über das Produkt, in diesem Fall also die Online-Weiterbildung, informiert wird. Bei einigen Plattformen sei nicht von Anfang an klar, was den Nutzer in dem Seminar erwartet. Wie bei den meisten Online-Käufen sei es sinnvoll, sich Bewertungen anzuschauen – „aber nicht alles zu glauben, was dort steht. Auch Unternehmen können negative Bewertungen streuen, um einen echten Eindruck über die Rezensionen zu erwecken.“ Je länger der Verbraucher plane, sich an ein Produkt zu binden, und je teurer es ist, desto genauer sollte er sich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durchlesen. „Bei Formulierungen wie ‚lebenslanger Zugriff‘ sollte man immer skeptisch werden – denn wie lange bleibt eine Plattform am Leben? Darüber, dass der Anbieter jederzeit vom Markt verschwinden kann, sollte man sich bei der Buchung im Klaren sein.“ Viele Plattformen bieten Testphasen an. „Bei Testangeboten gilt, sich genau durchzulesen, wie sie ausgestaltet sind. Wann enden sie? Wie sind die Kündigungsfristen?

Ein Blick ins Impressum könne nie schaden, dort sollte man laut Mertgen-Sauer vor allem darauf achten, ob eines existiert. Und im zweiten Schritt schauen, ob die Firma in Deutschland einen Sitz hat. „Wenn es rechtliche Auseinandersetzungen geben sollte, ist es immer gut, wenn man in Deutschland den Klageweg gehen kann."

Allgemein rät Mertgen-Sauer, sich jedes Angebot mit einer gewissen Skepsis anzuschauen. Bei kostenlosen Produkten sei es wichtig, sich bewusst zu sein, dass die Plattform trotzdem etwas von ihrem Angebot haben will. Häufig bezahle der Nutzer stattdessen mit seinen Daten, „was aber nicht immer problematisch sein muss“, wie die Rechtsreferentin betont. Wenn aber mehr Informationen gefragt seien, als sie einem als relevant erscheinen – zum Beispiel über das Einkommen –, solle man lieber nach einer anderen Weiterbildung Ausschau halten.