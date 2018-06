"Might & Magic: Elemental Guardians" verspricht epische Kämpfe mit magischen Elementar-Kreaturen. (Ubisoft)

Schon seit über 30 Jahren gibt es die Spielreihe „Might & Magic“. In dieser Zeit entwickelte sich um das Spiel-Universum eine veritable Fangemeinde. Nur einen Ableger für Mobilgeräte hatte Ubisoft, das die Rechte schon 2003 erwarb, bislang noch nicht im Angebot. Nun ist „Might & Magic Elemental Guardians“ als Strategierollenspiel für Android und iOS erschienen, was viele Fans der Reihe in helle Begeisterung versetzt.

Bei Elemental Guardians spielt man einen jungen Zauberlehrling an der Akadimia und reist durch die Länder von Ashan. Dort muss man durch das Zerstören von sogenannten Seelensteinen Elementar-Kreaturen einsammeln und aus diesen schließlich eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen. Jede freigeschaltete Kreatur ist verbunden mit einem der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde und kann somit entsprechenden Schaden anrichten. Die Elementar-Kreaturen - zum Start gibt es rund 400 - besetzen eine der vier Rollen Angreifer, Verteidiger, Support und Saboteure. Um in der Arena zu bestehen, muss die eigene Truppe permanent entwickelt und aufgewertet werden. Deshalb heißt es unentwegt „looten“ - denn die magischen Bestien werden nicht von alleine besser. Schneller geht das alles natürlich mit In-App-Käufen: Hier ist vieles möglich: Die Preise reichen von 1,09 Euro bis zu schwindelerregenden 109,99 Euro.

Elemental Guardians spricht vor allem die Sammelwut der Rollenspieler an. Es gibt etliche Goldmünzen, Kristalle, Tränke und vielerlei mehr einzusammeln. Zusammen mit einer netten Geschichte im vertrauten Might & Magic-Universum und toller Grafik ergibt das ein gelungenes Rollenspiel. Elemental Guardians ist ab sofort als Freemium-Spiel verfügbar. Satte 1,5 Gigabyte (iOS) und 634 Megabyte (Android) müssen heruntergeladen werden.