Zum großen Erfolg wurde durch den Kreisjugendobmann Helmut Schneeloch auch noch der Super Cup überreicht.

In einer dramatischen Begegnung gingen die Moorteufel bereits nach zwei Minuten in Führung. Nach zwei Treffern von Houssein Jaber führten dann aber die Falkenberger zur Pause mit 2:1. Nach dem Wechsel drehte Bornreihe mächtig auf und führte bereits mit 4:2 Toren. In der Nachspielzeit konnte Peter Bast durch zwei Tore (Direktabnahme und Elfmeter) noch ausgleichen. Beim abschließenden Elfmeterschießen verwandelten alle Falkenberger Spieler ihren Strafstoß, den entscheidenden Elfmeter zum 9:7-Endstand erzielte Jan Westermann.

Mit diesen Erfolgen – Staffelsieger in der Frühjahrsserie in der Kreisliga und Finalerfolg in Meyenburg – schloss man die Spielserie positiv ab. Dementsprechend freute sich das Trainerteam um Jules Bertrand Bingana, Tom Döhrmann, Heiner Apel und Betreuer Thomas Markowsky, deren Jungen und ein Mädchen in der Frühjahrsserie eine ganz starke Mannschaftsleistung gezeigt hatten.

Noch im Herbst 2017 hatte es um die Jungen aus den Jahrgängen 2002 und 2003 noch ganz anders ausgesehen. Gerade als man in der Qualifikationsrunde der Kreisliga ganz oben in der Tabelle stand, wurden drei Siege am grünen Tisch aberkannt – und alle Hoffnungen auf den Aufstieg in die Bezirksliga zunichte gemacht. Und obwohl man dem Aufsteiger Bornreihe in den beiden Punktspielen (4:4 und 4:3) das Leben schwer machte, belegte man am Ende nur Rang drei. „Das war ganz bitter für die Jungen“, bilanzierte Teamleiter Thomas Markowsky die Herbstserie. In der Wintersaison konnte man sich dann gut verkaufen, erreichte die Finalrunde der NFV-Hallenrunde und belegte einen fünften Endrundenplatz.

Die Frühjahrsserie verlief dann optimal. In den zehn Begegnungen der Kreisliga wurden acht Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage verbucht. Mit einem Torverhältnis von 35:16 stellte man den besten Angriff und die beste Abwehr. Mit acht Punkten Vorsprung vor dem VSK Osterholz-Scharmbeck II konnte man den Staffelsieg und die Teilnahme am Super-Cup-Finale erreichen. Das erfahrende Trainerteam um den früheren Profi und Erste-Herren-Spieler Jules Bertrand Bingana (unter anderem beim FC St. Pauli, VfL Wolfsburg und SV Sandhausen aktiv), Heiner Apel (ehemaliger Falkenberger Erste-Herren-Spieler) und Tom Döhrmann (Zweite Herren) hatte die Mannschaft zur alten Stärke zurückgeführt – was zu der überragenden Frühjahrsserie führte.

Die Ergebnisse aus der Kreisliga-Frühjahrsserie: VSK II 7:2 und 5:0, SV Pennigbüttel 2:1 und 4:2, FC Hambergen 1:1 und 5:2, JSG Meyenburg/Aschwarden 3:1 und 2:5, FC Osterholz 3:0 und 3:2, Blau Weiß Bornreihe 4:4/9:7 nach Elfmeterschießen.