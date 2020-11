Elisabeth Moss gewann für ihre Hauptrolle in der Serie "The Handmaid's Tale" einen Emmy und einen Golden Globe. Im Interview mit TELE 5 erklärte sie, dass die Rolle sie verändert habe. Der Sender zeigt ab Freitag, 6. November, 22.20 Uhr, die zweite Staffel als Free-TV-Premiere. (2019 MGM & Relentless Prod., LLC. THE HANDMAID’S TALE TM MGM)