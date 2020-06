Elon Musk sprach sich dafür aus, die Marktmacht des Online-Versandhauses Amazon zu berschränken. (2017 Getty Images/Mark Brake)

„Es ist an der Zeit, Amazon aufzuspalten. Monopole sind unrecht!“: Kein Geringerer als Starunternehmer Elon Musk, Gründer und CEO des Elektroauto-Pioniers Tesla, hat diese Forderung via Twitter erhoben. Anlass war die angebliche Ablehnung von Amazon, auf seiner Selbstverlags-Plattform des E-Readers Kindle ein Buch anzubieten, das sich kritisch mit Lockdown-Strategien in der Corona-Pandemie befasst. Zuvor hatte der Autor des Buches einen Screenshot der E-Mail veröffentlicht, in der es hieß, das Buch entspreche nicht den Richtlinien für offizielle Covid-19-Informationen und würde nicht zum Verkauf angeboten.

„Das ist verrückt“, schrieb Musk und adressierte direkt den Twitter-Account von Amazon-Chef Jeff Bezos. Musk setzte seinen Tweet nur drei Tage nach seiner Ankündigung ab, die Kurznachrichten-Plattform „für eine Weile“ verlassen zu wollen. Die Tech-Milliardäre Musk und Bezos sind in einigen Geschäftsbereichen Rivalen, unter anderem mit ihren Weltraumfirmen SpaceX und Blue Origin.

Für den Autor des Buches, einen ehemaligen Redakteur der „New York Times“, der die Gefahr durch das Virus für völlig überschätzt hält, hat sich der Einsatz des Tesla-Chefs, der ebenfalls ein Kritiker des Corona-Lockdowns ist, schon gelohnt. Laut einem weiteren geteilten Screenshot hat sich die Selbstverlags-Plattform mittlerweile für die „irrtümliche Entfernung“ des Buches entschuldigt und dessen Verkauf angekündigt.