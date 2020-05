Elon Musk ist zum sechsten Mal Vater geworden. Über den Namen des Kindes herrscht allerdings weiterhin Verwirrung. Musk selbst twitterte: "X Æ A-12 Musk". (2017 Getty Images/Mark Brake)

Tesla-Chef Elon Musk ist erneut Vater geworden, für seine Partnerin, die Musikerin Grimes, ist es das erste Kind. Den Namen ihres Sohnes wollte er aber zunächst nicht verraten. Nachdem er auf Twitter die Geburt öffentlich gemacht hatte, antwortete er auf die Frage nach dem Namen mit einem kurzen Tweet: „X Æ A-12 Musk“. Die Mutter des Kindes schob später auf Twitter noch eine Erklärung nach: X stehe für die unbekannte Variable; Æ bedeute Künstliche Intelligenz in ihrer Elfensprache; A12 beziehe sich auf den Namen ihres Lieblingsflugzeugs, ein Militärflugzeug: „Toll im Gefecht, aber friedlich“; A beziehe sich auch auf ihren Lieblingssong „Archangel“, schrieb die Kanadierin.

Nachdem die beiden noch nicht einmal bestätigt haben, dass Grimes tatsächlich die Mutter des Sohnes von Elon Musk sei, gibt es zumindest an der Existenz des Babys keinen Zweifel, wie das Foto des Tesla-Chefs mit dem Neugeborenen auf dem Arm beweist. Er ist im Übrigen nicht der erste Sohn des Tesla-Gründers: Mit seiner Ex-Frau, der kanadischen Autorin Justine Wilson, hat Musk fünf Söhne, Zwillinge und Drillinge. In den letzten Jahren machte Musk durch einige seltsame Aussagen auf sich aufmerksam und brachte damit sogar sein eigenes Unternehmen Tesla in Schwierigkeiten. Unter anderem hatte er behauptet, dass der Kurs der Tesla-Aktie seiner Ansicht nach zu hoch sei. Zudem twitterte er: „Ich verkaufe fast allen physischen Besitz.“