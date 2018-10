Ralf Peter Zander ist Mitbegründer der Braker Initiative gegen Gewalt und Mobbing an Schulen. (Georg Jauken)

Zu gewinnen gab es ein Schulhofkonzert mit Sarah Trumpfheller, die im Jahr davor durch ihre Teilnahme am Talentwettbewerb „The Voice of Germany“ einem größeren Publikum bekannt geworden war. Damit unterstützte die Sängerin aus Bremerhaven, die selbst als Kind gemobbt wurde, die Braker Initiative gegen Gewalt und Mobbing an Schulen. Eine Gruppe von Eltern gründete sie 2015, weil sie sich mit ihren Beschwerden wegen Mobbing-Vorkommnissen an der IGS Brake von der Schulleitung nicht ernst genommen fühlte.

Ralf Peter Zander gehört von Anfang an zu der Initiative, die hinter dem Wettbewerb stand, und erinnert sich noch gut. Fundierte Beschwerden über Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Mobbing und Gewalt blieben häufig ohne Reaktion oder wurden als bedeutungslose Einzelfälle abgetan, lautet sein Vorwurf. In einem Fall musste ein Mädchen Sticheleien, Schikanen und die Ausgrenzung durch Mitschüler zwei Jahre lang ertragen, weil niemand eingriff. Anfangs wurde sie lediglich von einem Mitschüler gemobbt, berichtet Zander. Später hätten sich weitere Schüler und Schülerinnen daran beteiligt. „Das hat sich weiter aufgeschaukelt. Irgendwann fing sie an, sich zu wehren. Am Ende wurde ihr das Handgelenk irreparabel zerstört.“

Zwei Schüler prügeln sich auf dem Schulhof, Mobbing und Gewalt nehmen auch unter Jugendlichen zu. (Oliver Berg, dpa)

Die Eltern hatten bis dahin zwar bemerkt, dass sich das Kind immer mehr zurückzog, fanden zunächst jedoch keine Erklärung dafür. Als ihnen der Grund klar wurde, behielten sie ihre Tochter zu Hause und wandten sich an die Verantwortlichen in der Schule. „Wir sind immer wieder gegen Hindernisse gelaufen“, erzählt der Vater. „Es gab keinen Ansprechpartner. Der Rektor ließ sich immer verleugnen. Der Klassenlehrer sagte, ich kümmere mich darum, aber es ist nichts passiert.“ Zweimal versäumte die damals 13-Jährige mehrere Wochen lang den Unterricht, insgesamt fast ein Vierteljahr. Weil sich an ihrer Situation in der Schule nichts änderte, ließen die Eltern sie schließlich die Schule wechseln. Ihren Lieblingssport Basketball musste sie wegen ihrer kaputten Hand aufgeben.

Warum gerade sie zum Mobbing-Opfer wurde, weiß niemand genau. Wer mobben will, findet immer einen Grund, schrieb eine Hamburger Schülerinitiative gegen Mobbing schon vor gut einem Jahrzehnt. Der Zufall entscheide und es könne jeden treffen. Als Auslöser könnten schon Kleinigkeiten ausreichen. Daran hat sich nach den Erfahrungen von Ralf Peter Zander nichts geändert.

Fest steht, die Geschichte der 13-Jährigen war kein Einzelfall. Im Juni 2015 fanden sich zehn Elternpaare zusammen, deren Kinder an der Braker IGS gemobbt wurden. Die Elterninitiative gegen Gewalt und Mobbing an den Schulen in der Wesermarsch war geboren und ging mit ihrem Anliegen an die Öffentlichkeit. Innerhalb kurzer Zeit seien über 100 Mobbingfälle an Braker Schulen dokumentiert worden, berichtet Zander. „Wir haben beratschlagt, was wir dagegen machen können.“

Nach ersten formlosen Treffen hatte die Elterninitiative eine Facebook-Gruppe gegründet, in der sich laut Zander inzwischen 850 Betroffene, Eltern, Lehrer und Rektoren aus dem ganzen Land sowie aus Österreich über Mobbing-Erfahrungen und möglichen Gegenmaßnahmen austauschen. Anfang 2017 wurde aus der Braker Initiative der eingetragene Verein gegen Gewalt und Mobbing an Schulen mit Zander als Vorsitzendem.

Mit Veranstaltungen, Info-Ständen oder auch Aktionen wie dem Schulhofkonzert-Wettbewerb machen Zander und seine Mitstreiter seitdem als Verein auf das Problem Mobbing aufmerksam und werben dafür, dem Mobbing offensiver zu begegnen. Der Verein unterstützt außerdem Aktivitäten an und für Schulen, durch die Gewalt und Mobbing eingedämmt werden sollen.

Im Mai hat sich der Braker Verein als Ortsverband dem Verein „Stop Bullying/Gemeinsam gegen Mobbing“ im nordrhein-westfälischen Emsdetten angeschlossen. Zander hofft, die Politik gemeinsam besser dazu bewegen zu können, ein Anti-Mobbing-Gesetz zu beschließen. Dass lediglich einzelne Straftaten, denen Mobbing-Opfer häufig ausgesetzt sind, verfolgt werden können, reicht seiner Auffassung nach nicht aus. Notwendig sei ein eigener Straftatbestand Mobbing, möglichst in Verbindung mit einer Beweislastumkehr. In diesem Fall müsste der Täter seine Unschuld beweisen, statt umgekehrt. Ein wichtiges Tätigkeitsfeld des Vereins ist die Erarbeitung von Lösungswegen, wie Mobbing nachhaltig bekämpft werden kann. Außerdem versucht der Verein ein Netzwerk aus fachkundigen Ärzten, Psychologen, Kinderpsychologen und Rechtsanwälten aufzubauen, an die sich die Betroffenen wenden können. Schwerpunkt der Vereinsarbeit ist allerdings die Beratung.

So wurden 2017 rund 40 persönliche Beratungsgespräche mit von Mobbing an Schulen betroffenen Kindern und Jugendlichen geführt. Hinzu kamen zahlreiche Beratungen in den sozialen Netzwerken. „An Arbeit mangelt es nicht“, sagt Zander und hofft gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Maja Ritter, Kerstin Meißner und Thomas Klaus auf neue Vereinsmitglieder aus der Wesermarsch und darüber hinaus, die sich am Beratungsteam und an der übrigen Arbeit beteiligen. „Die Tätigkeit insbesondere in der Beratung ist oft anstrengend“, weiß Zander.

„Zugleich verschafft sie aber auch Befriedigung, weil sich ganz konkret jungen Menschen in schwieriger Lage helfen lässt.“ Denn in den Beratungen zeige sich immer wieder, welche schwerwiegenden psychischen Folgen Mobbing haben könne. „Das Kind, das gemobbt wird, hat kein Vertrauen mehr in die Schule. Es fühlt sich in jeder Hinsicht verlassen. Wir versuchen, das Kind wieder aufzubauen.“ Eine Aussage, die er aus vielen Beratungen kennt, lautet, „es hilft mir ja doch niemand.“ Das gelte in vielen Fällen auch für die Eltern. Mit Ratschlägen wie „setze deine Ellenbogen ein“ oder „da musst du jetzt durch“ sei den Kindern nicht geholfen.

„Um so wichtiger ist der offene Umgang der Schulleitungen und Landesschulbehörden mit dieser Problematik“, ist Zander überzeugt. Denn Mobbing sei an Schulen immer noch ein großes Tabu. „Der neue Kultusminister sollte entsprechende Signale setzen.“ Auch in der Aus- und Fortbildung der Lehrer müsse Mobbing künftig eine größere Rolle spielen. Bislang fehle vielen von ihnen das richtige Handwerkszeug, um Mobbing an ihrer Schule wirkungsvoll entgegentreten zu können, so Zanders Eindruck.

Dass es Mittel und Wege gegen Mobbing an Schulen gibt, beweist das Gymnasium Brake. Es sei wichtig, Mobber nicht zu beachten, um ihnen das Machtgefühl zu nehmen, wird auf deren Homepage einer der 13- bis 15-jährigen Streitschlichter zitiert. Ein Mobbing-Interventions-Team aus vier Lehrkräften klärt am Gymnasium über die Folgen von Mobbing auf und hilft betroffenen Schülern, damit das Mobbing aufhört. Die Pädagogen haben sich dafür speziell fortgebildet.

Das Braker Gymnasium hat 2016 übrigens auch den Wettbewerb um das Schulhofkonzert mit Sängerin Sarah gewonnen. Es war die einzige Schule, die daran beteiligt hatte. Die Kontaktaufnahme ist möglich unter gegenmobbing@t.online.de.