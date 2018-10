Unter dem Motto „Eltern schlaumachen“ gewährte der TSV Daverden kürzlich den Eltern der im Verein Handball spielenden Mini-, Maxi- und E-Jugendmannschaften Einblicke in die Vereinsarbeit und die Trainingsgestaltung. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Trainern dieser Mannschaften sowie vom Jugendausschuss der Handballabteilung.

Während die Kinder zunächst in der Sporthalle an verschiedenen Stationen mit der Unterstützung einiger Spieler der zweiten Herrenmannschaft vielseitige Übungseinheiten absolvierten, wurden den Eltern theoretische Kenntnisse über die Struktur des TSV Daverden, aber insbesondere auch Wissenswertes über die Bedeutung der sportlichen Betätigung des Nachwuchses nähergebracht. Es wurden auch klare Anforderungen an die Trainer gestellt. Die Vereinsverantwortlichen machten aber auch deutlich, dass ein Sportverein kein „Aufbewahrungsort“ für Kinder sein will. Als Mitglied in einem Team werden daher auch Voraussetzungen wie regelmäßige Trainingsbeteiligung oder Pünktlichkeit erwartet. Seitens des Vereins wird es gern gesehen, wenn sich die Eltern ebenfalls engagiert einbringen.