Eminem entschuldigt sich in seinem neuen Song für einige alte Zeilen. (2013 Getty Images/Ian Gavan)

Frauenfeindliche Texte hat Eminem schon oft geschrieben und nicht immer kam er damit bei seinen Fans gut an. Nun aber hat sich der 48-Jährige in einem neuen Song für seine alten Zeilen entschuldigt. Diese waren vergangenes Jahr an die Öffentlichkeit gelangt. Darin verteidigte Eminem die Prügelattacke des Sängers Chris Brown auf dessen damalige Freundin Rihanna.

„Zeus“ heißt der neue Song, der neben 15 weiteren auf Eminems neuem Album „Music to be Murdered By - Side B“ am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde. Darin rappt der US-Amerikaner: „Und von ganzem Herzen, Entschuldigung, Rihanna / für den Song, der durchgesickert ist, tut es mir leid, Ri. / Es war nicht meine Absicht, dir Kummer zu bereiten. / Trotzdem war es falsch von mir“.

Rihanna wurde von ihrem Ex-Freund brutal verprügelt. (Kristy Sparow/Getty Images For FENTY)

2009 wurde der Popsänger Chris Brown nach einer Prügelattacke auf seine Ex-Freundin Rihanna zu fünf Jahren auf Bewährung und Sozialstunden verurteilt. Etwa zur selben Zeit soll Eminem den umstrittenen Song „Things Get Worse“ geschrieben haben, in dem es unter anderem heißt: „Natürlich bin ich auf der Seite von Chris Brown, ich würde eine Schlampe auch zusammenschlagen.“

Mit der barbadischen Sängerin Rihanna („Diamonds“) hatte Eminem in der Vergangenheit öfter zusammengearbeitet: Die Songs „Love the Way You Lie“ und „The Monster“ sind nur zwei ihrer gemeinsamen Songs.