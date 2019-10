Eminem zürnte in einem Song gegen Donald Trump und dessen Tochter Ivanka. Sogar der Secret Service war deswegen gegen den Star-Rapper eingeschritten. (2017 Getty Images/Dave J Hogan)

Der US-Präsident Donald Trump hat viele Feinde. Zu seinen namhaftesten Kritikern dürfte Eminem gehören. Der Rapper hatte bereits 2017 gehörig mit Trump abgerechnet. In seinem Song „Framed“ heißt es unter anderem: „Wir lieben unser Land - aber wir hassen Trump“.

So weit, so gängig. In eben dieser Nummer fantasiert Eminem aber auch darüber, dass sich Donald Trumps Tochter, Ivanka, im Kofferraum seines Autos befände. Eminem erklärte sie zu einem „dummen kleinen blonden Mädchen“. Und sie wurde „in einem Teich versenkt“. - Wie jetzt in einem Medienbericht bekannt wurde, fand der Secret Service derart Gewaltfantasien des Rappers nicht lustig. Weil der Dienst vor allem für den Schutz des Präsidenten und von dessen Angehörigen verantwortlich ist, griff er tatsächlich ein. Der Vorwurf gegen Eminem im Dezember 2017 lautete unter anderem „unangebrachtes Verhalten“ und dass er eine Schutzperson bedrohe.

Laut Buzzfeed sei es im Januar 2018 dann sogar zu einer persönlichen Befragung gekommen. Das Ergebnis war für die Ermittlung wohl aber ernüchternd. Der Fall, der wohl keiner war, wurde bereits zwei Tage darauf wieder zu den Akten gelegt.