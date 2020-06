Schauspielerin, Model und Sängerin Emma Roberts wird zum ersten Mal Mutter. (Jeff Spicer/Getty Images)

Aus einer Freundschaft wurde für Emma Roberts und Garrett Hedlund die große Liebe - und nun werden die beiden Eltern. Erstmals hatten sich die Schauspieler im März letzten Jahres als Pärchen in der Öffentlichkeit gezeigt. „Sie haben Spaß und genießen die Zeit miteinander“, hieß es damals von einer Insider-Quelle, nachdem die ersten Knutschfotos der beiden augetaucht waren. Nun wird das heimliche Glück des Schauspiel-Paares offenbar bald von einem Baby gekrönt.

Wie „Us Weekly“ aktuell berichtet, soll die 29-jährige Emma zum ersten Mal schwanger sein. Genaue Details zur Schwangerschaft und zum anstehenden Geburtstermin behalten die beiden US-Stars dagegen noch für sich. Und auch Emma Roberts' Tante, Hollywoodstar Julia Roberts, hat sich bislang nicht zu den erfreulichen Nachrichten geäußert. Auch auf Emmas aktuellen Instagram-Bildern ist noch keine Spur von einer Babykugel zu sehen.

Vater des ungeborenen Kindes ist US-Schauspieler Garret Hedlund. (2019 Getty Images/Samuel de Roman)

Bevor Emma Roberts in Garrett ihre große Liebe fand, war sie sieben Jahre mit Schauspieler Evan Peters liiert - und sogar zeitweise verlobt. Die beiden lernten sich damals am Set von „American Horror Story“ kennen und lieben. Sie trennten sich im März letzten Jahres, also kurz bevor die Schauspielerin mit dem 35-jährigen Garrett Hedlund anbandelte. Der war wiederum von 2011 bis 2016 mit Schauspielstar Kirsten Dunst liiert.