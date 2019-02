Fast 50 Übungsleiterinnen und -leiter, Helferinnen und Helfer sowie Freunde und Förderer folgten der Einladung des Lemwerder Turnvereins zum traditionellen Neujahrsempfang mit Brunch.

Nur durch die Bereitschaft der Übungsleiter, jede Woche Menschen beim Sport zu bewegen, gelingt es dem LTV, ein vielseitiges Sportangebot anbieten zu können. Neben der Vorbereitung und Durchführung der Trainingsstunden müssen die Übungsleiter weitere zusätzliche Zeit in ihre Aus- und Fortbildung investieren, um die gute Qualität der Sportangebote dauerhaft sicherstellen zu können. Dafür sprach die Vorsitzende Christina Winkelmann im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder den Übungsleitern ihren Dank für ihr anhaltendes Engagement aus.

„Dies ist der erste wichtige Baustein für einen erfolgreichen Verein,“ sagte Christina Winkelmann. „Aber genauso wichtig sind die Menschen, die den Verein organisatorisch zusammenhalten und versuchen zu verbessern. „Es funktioniert nur zusammen“, so die Worte der Vorsitzenden. „Ich denke dabei an meine Vorstandskollegen. Sie bilden für mich das zweite Standbein für eine erfolgreiche Vereinsentwicklung“, führte sie aus. „Auch sie investieren viel Freizeit in den LTV“ – was in der heutigen Zeit neben Beruf und Familie nicht selbstverständlich sei. Auch dafür dankte sie ihrem Vorstandsteam und freute sich auf die weitere Zusammenarbeit. Die anderen Vereinsvorstände wiederum mussten ähnliche Gedanken im Vorfeld gehabt haben, denn sie überraschten ihre Vorsitzende mit einer Ehrung des Landessportbundes: Hergen Fröhlich, Sportreferent der Sportregionen Ammerland, Oldenburg und Wesermarsch, überreichte Christina Winkelmann eine Auszeichnung des Landessportbundes Niedersachsen und würdigte ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für den Lemwerder Turnverein. Gekrönt wurde die Auszeichnung durch ein längeres, lustiges Gedicht, das die vier Vorstandskollegen, Horst Schulze, Michael Lühmann sowie Anke und Helmut Eichinger gedichtet hatten und gemeinsam vortrugen. Die Überraschung stand der Vorsitzenden ins Gesicht geschrieben.

Neben dem Dankschön aller Unterstützer ist ein weiterer Sinn des Neujahrstreffens, das alle Beteiligten die Chance haben, sich in lockerer und geselliger Atmosphäre untereinander besser kennenzulernen oder einfach mal Gespräche außerhalb des sportlichen Alltags führen zu können. Kleine Probleme werden häufig ganz nebenbei aus der Welt geschafft. Dem Vorstand ist dieser Teil des Vereinslebens wichtig, weil das Zusammengehörigkeitsgefühl bei dieser Art von Veranstaltung immer ein wenig aufgefrischt wird. Denn nur durch ein Miteinander ist ein Verein dauerhaft überlebensfähig. „Dies hat der LTV seit 115 Jahren bewiesen – und darauf können wir alle gemeinsam stolz sein“, schloss Christina Winkelmann mit Blick auf das Jubiläumsjahr ihre Rede.

Beim anschließenden leckeren Buffet wurde viel gelacht und es wurden Pläne für das neue Sportjahr geschmiedet.