Ute und Ralf Vogel sind nicht nur Immobilienmakler, sondern gleichzeitig kompetente Ansprechpartner in sämtlichen Fragen rund um das Thema Immobilien. (Ihr Fotograf - Syke und FR, Vogel Immobilien)

Durch weitreichende Dienstleistungen und eine professionelle

Beratung bietet Vogel Immobilien den Kunden seit Jahren ein optimales Umfeld bei der Vermittlung von Häusern und Grundstücken.

„Wir legen größten Wert auf eine kompetente und fachgerechte Beratung. Von der Wertermittlung für ein Objekt bis zum Notartermin

begleiten wir die Käufer und Verkäufer und kümmern uns um den reibungslosen Ablauf aller Schritte“, betont Ute Vogel.

Die Immobilienmakler legen großen Wert auf emotionale und aussagekräftige Exposés inklusive professioneller Fotos. (FR, Photographee.eu - stock.adobe.com)

Und selbst bei Umbauplänen zur Neugestaltung des Wohnraumes steht das Team von Vogel Immobilien beratend zur Seite. „So ist es uns ein großes und persönliches An-

liegen, das jeweilige Objekt so optimal wie möglich ins rechte Licht zu rücken. Auch hierzu beraten wir den Verkäufer. Durch unsere Ideen haben wir letztendlich schon manches Haus verkauft“, verrät die Immobilienmaklerin.

Zum Kerngeschäft gehört: Die Erstellung eines emotionalen und aussagekräftigen Exposés inklu-

sive professioneller Fotos, erklärt Ute Vogel. „Hierfür nehmen wir uns viel Zeit und setzen uns allein schon dadurch von anderen Maklern ab. Die Kunst besteht schließlich darin, die passenden Kaufinteressenten für genau diese Immobilie zu finden. Dafür braucht es viel Er-

fahrung, Fingerspitzengefühl und ausgefallene Marketingaktionen.“

Zu den weiteren Aufgaben zählen zudem die Beschaffung sämtlicher Dokumente, die Koordination von Besichtigungstermi-

nen, die genannte Beratung und Vermittlung von günstigen Baufi-

nanzierungen. Der Käufer ist

mit Sicherheit schon in der Interessentendatei. Häufig vermittle

Vogel Immobilien dabei auch Objekte an bereits vorgemerkte Interessenten. „Für Privatverkäufer ist es meist ein langwieriges Unterfangen, das viele Risiken birgt. Es beginnt schon mit der Präsentation und der Festlegung der Zielgruppe. Wurde die Immobilie erst einmal an der Zielgruppe vorbei präsentiert, ist es später kaum noch möglich, sie zum bestmöglichen Preis zu verkaufen. Wir verfügen über eine umfangreiche Kundendatei, in der wir zahlreiche bonitätsgeprüfte Interessenten vorgemerkt haben. Somit können wir immer schnell den passenden Käufer finden“, sagt die Immobilienexpertin.

Eine weitere Besonderheit von Vogel Immobilien ist die, dass sich Ute und Ralf Vogel keinesfalls nur dem reinen Immobilienverkauf und der Vermietung widmen. Sie treten vielmehr als kompetente Ansprechpartner in sämtlichen Fragen rund um das Thema Immobilien auf. Und wie sieht es mit dem Stichwort Wohnen im Alter aus? Ute Vogel: „Auch für das Thema Wohnen im Alter steht uns ein großes Netzwerk zur Verfügung. Von der Wohnungsbeschaffung bis zum Umzugsunternehmen – bei uns laufen alle Fäden zusammen.“

Dieses stetige Bemühen und der persönliche Kontakt zeichnet das Maklerbüro aus und liefert ihnen zunehmend positive Rückmeldungen und auch viele Weiterempfehlungen ihrer Kunden.

„Wir wollen unsere regionale Position unter den inhabergeführten Maklerunternehmen weiter ausbauen. Das werden wir durch unsere hohe Beratungskompetenz erreichen.“

„Bei jedem Auftrag wollen wir das in uns gesetzte Vertrauen voll und ganz bestätigen und unsere Kunden uneingeschränkt zufrieden stellen“, sagt Ute Vogel.

Weitere Infos gibt es unter 0 42 42 /

57 79 20 oder 01 74 / 7 32 22 13 sowie

online: www.vogelimmobilien.net