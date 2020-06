Das indische Heiratsportal shaadi.com hat nach Kritik einen "Hautfarbe-Filter" entfernt. (shaadi.com)

Eine der großen asiatischen Heirats-Portale hat nach massiver Kritik eine Art „Hautfarbe-Filter“ entfernt. Die indische Webseite shaadi.com erklärte gegenüber der BBC, es habe sich um einen Filter ohne wirkliche Funktion gehandelt - ein „Überbleibsel“, welches man vergessen habe, zu entfernen.

Zuvor hatte die Aktivistin Hetal Lakhani dem Portal Rassismus vorgeworfen und eine Petition zur Löschung des Filters gestartet, der sich innerhalb kurzer Zeit rund 1.500 Nutzer anschlossen. Mit dem Filter war es zuvor möglich gewesen, andere Nutzer der Plattform anhand ihrer Hautfarbe zu suchen. Bei der Registrierung auf shaadi.com seien die Nutzer der BBC zufolge nach ihrem „Hautton“ gefragt worden.

Eine weitere Aktivistin habe den Betreibern von shaadi.com eine E-Mail geschrieben, indem sie die „Hautfarbe-Suche“ problematisierte. Diese erklärten, der Filter sei von „den meisten Eltern“ gefordert worden. Schockiert startete sie eine Diskussion auf Facebook, woraufhin die US-Amerikanerin Hetal die Petition startete. Auch in Südasien sorgte die „Black Lives Matter“-Bewegung für eine verstärkte Diskussion über Rassismus. So ist in Indien etwa der Verkauf von Cremes, die die Haut aufhellen, weit verbreitet - „dunkle“ Hautfarbe gilt bei vielen als Makel.