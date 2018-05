Menschenrechte

Endergebnis: Iren stimmen klar für Lockerung des Abtreibungsverbots

In einer historischen Volksabstimmung haben sich die Iren mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für liberalere Abtreibungsregeln ausgesprochen. Dies gab am Samstag der Wahlleiter in Dublin bekannt.