Vor ausgewählten Pressevertretern zeigten die stolzen Eltern in der St. Georges Hall in Windsor ihren Nachwuchs. (Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images)

Seit zwei Tagen ist der neue royale Erdenbürger auf der Welt. Am Montag erblickte der Sohn von Prinz Harry und Meghan das Licht der Welt. Der überglückliche Vater trat noch am selben Tag vor die Kameras und schwärmte von der Geburt und wie stolz er auf seine Frau sei. Und er versprach: In zwei Tagen würde auch die Öffentlichkeit seinen Nachwuchs zu Gesicht bekommen.

Am frühen Mittwochnachmittag war es nun endlich so weit: Prinz Harry und Meghan präsentierten stolz ihren Sohn. Strahlend traten sie vor dir Kamera, während Harry den Kleinen im Arm hält.

Sein erster Auftritt vor der Presse: Harry und Meghan präsentieren ihren Sohn. (Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images)

Meghan schwärmt von ihrem Sohnemann: „Er hat das süßeste Temperament, er ist wirklich ruhig.“ Und Harry fügt hinzu: „Wir sind überwältigt, dass wir nun unser eigenes Bündel Glück haben.“ - Wir ihr Sohn heißen wird, haben Meghan und Harry allerdings noch für sich behalten.