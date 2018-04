Umso schöner, weil uns keiner auf der Rechnung hatte, da Wilhelmshaven zuletzt einen Lauf hatte, während wir verloren haben“, sagte VfL-Coach Thomas Baake.

Beim Tabellenzehnten traten die Stenumer von der ersten Minute an sehr bestimmend auf. Sie standen defensiv äußerst sicher und setzten nach vorne immer wieder Akzente. Lennart Höpker und Malte Tönjes bot sich früh die Chance zur Führung (1., 8.), aber erst Ole Braun brachte den Ball im SVW-Gehäuse unter. Nach einem Pass von Höpker hämmerte der Youngster das Leder zum 1:0 unter die Latte (13.). In Minute 31 jubelte Braun erneut: Vor Torhüter Robin Krey behielt er die Nerven und schob zum 2:0 ein – diesmal wurde der Stenumer von Julian Dienstmaier bedient. „Man hat von Anfang an gemerkt, dass wir gut in der Partie sind. Meine Mannschaft hat viel investiert“, lobte Baake. Unterdessen agierten die Gastgeber nahezu die komplette erste Hälfte äußerst fahrig. Außerdem brachten sie nur selten Tempo in ihre Aktionen.

In Durchgang zwei agierte Wilhelmshaven mit drei Spitzen, doch auf diese Umstellung reagierte die Baake-Elf gut. Sicherlich auch, weil Julian Dienstmaier eine Minute nach Wiederanpfiff nach Vorlage von Höpker für das 3:0 sorgte. „Eigentlich war der Gegner dann am Boden“, berichtete Baake.

Eigentlich. Denn der SVW nutzte einen Eckball, um durch Sergej Müller den 1:3-Anschlusstreffer zu markieren (52.). In der 83. Minute verwandelte Gerard Gräßner einen Foulelfmeter zum 2:3. Baake: „Wir haben dann aber bis zum Schluss gut verteidigt.“