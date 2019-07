Das neue Herzstück der Steuerkanzlei ist der Empfangstresen im Eingangsbereich (v.l.): Inhaber Mathias Webel, Sekretariatsleiterin Karin Gerhus und Bilanzbuchhalterin Antje Darr freuen sich über die Veränderungen. (Femke Liebich)

Sobald Mathias Webel und Antje Darr den großzügigen Konferenzraum der Steuerberatungsgesellschaft Hageböke & Webel in der Moordeicher Landstraße 7 betreten, zeichnet sich ein Strahlen in ihrem Gesicht ab. Der repräsentative Raum im Erdgeschoss ist nur eines der erfreulichen Ergebnisse der umfangreichen Umbau- und Vergrößerungsarbeiten in dem

Bürokomplex, die Anfang des Jahres zum Abschluss gebracht wurden. „Die Kanzlei hatte zuvor nie einen richtigen Empfangsbereich für unsere Besucher und Mandanten“, sagt Kanzleiinhaber Webel. Nun stehen ihm und seinen zwölf Mitarbeitern insgesamt 420 Quadratmeter Bürofläche – verteilt auf drei Etagen – im Arbeitsalltag zur Verfügung, um sich um die Steuerangelegenheiten der zahlreichen Mandanten zu kümmern.

Bilanzbuchhalterin Darr ist zugleich die rechte Hand der Geschäftsleitung und sieht in den neu gewonnenen 120 Quadratmetern in Stuhr ausschließlich Vorteile. „Im Zeitalter von Datenschutz ist es durchaus sinnvoll, seine Mandanten in einem separaten Bereich zu empfangen“, sagt die langjährige Mitarbeiterin. Darüber hinaus sei das Erdgeschoss nun komplett barrierefrei.

Antje Darr und Mathias Webel präsentieren einen der beiden neu eingerichteten Konferenzräume, die bei Bedarf auch den Mandanten zur Verfügung gestellt werden. (Femke Liebich)

Ein weiterer Pluspunkt vor allem für die langjährigen Geschäftspartner der Steuerberatungsgesellschaft Hageböke & Webel: „Wir stellen unsere beiden Konferenzräume mit insgesamt 20 Plätzen bei Bedarf auch unserer Mandantschaft für vertrauliche Gespräche zur Verfügung.“

Das neue Herzstück des Gebäudes ist den Kanzleimitarbeitern zufolge – neben den beiden Konferenzräumen – ein heller und freundlicher Empfangstresen. Dort begrüßt Sekretariatsleiterin Karin Gerhus ab sofort die Besucher. Zur Erinnerung: In dem komplett umgestalteten Erdgeschoss war zuvor eine kleine Filiale der Volksbank ansässig. Die 1970 von Heinz

Hageböke gegründete Kanzlei ist bereits 1975 in das heutige Gebäude gezogen. Bis Anfang des Jahres befanden sich deren Räumlichkeiten ausschließlich im ersten und zweiten Obergeschoss.

„Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Beratung von mittelständischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 100 000 und zehn Millionen Euro“, erläutert Webel, der die Kanzlei seit dem Ausscheiden Hagebökes vor mittlerweile neun Jahren in Eigenregie führt. Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern kümmert er sich um die Buchhaltung, Lohnabrechnungen und Jahresabschlüsse der Mandanten. Zu diesen zählen Firmen unterschiedlicher Branchen – von Handwerk und Dienstleistung über Produktion bis zu Freiberuflern. Die meisten von ihnen halten der Kanzlei bereits seit vielen Jahren die Treue. „Der Großteil unserer Mandanten kommt aus der

Gegend um Stuhr, Bremen und Delmenhorst“, sagt der Steuerberater. Zu vielen seiner Kunden habe sich über die Jahre eine enge und vertrauensvolle Bindung entwickelt, „sodass wir inzwischen auch bei Themen zurate gezogen werden, die abseits der Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen nur bedingt mit steuerlichen Fragen zu tun haben“.

„Unsere Mandanten schätzen außerdem unsere verkehrsgünstige Lage“, erläutert Darr und verweist auf die kostenlosen Parkmöglichkeiten vor dem Haus.

Im kommenden Jahr feiert die Steuerberatungsgesellschaft ihr 50-jähriges Bestehen. Die Planungen für das Jubiläum laufen bereits.

Auch abseits ihres Berufsalltags engagieren sich Webel und Darr in Stuhr: Beide sind im Vorstand der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen tätig. Der Kanzleiinhaber besetzt dort bereits seit Langem das Amt des Rechnungsführers, Darr wurde zu Beginn des Jahres zur Organisationsleiterin gewählt.

Weitere Infos zur Steuerberatungsgesellschaft Hageböke & Webel gibt es im Internet unter www.hw-stb.de.