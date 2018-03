In ihrer aktiven Musikkarriere von 1995 bis 2007 konnte Sabrina Setlur zwei Millionen Tonträger verkaufen. Damit ist die Frankfurterin die erfolgreichste deutschsprachige Rapperin. (Andreas Rentz/Getty Images for Dawid Tomaszewski)

Arrogant und zickig? Völliger Quatsch! In Wahrheit, sagt Sabrina Setlur, sei sie ganz anders. Wie die Sängerin jetzt im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau betonte, sei es an der Zeit, mit dem alten Image aufzuräumen, denn „überraschenderweise bin ich gar nicht so wie die meisten Menschen denken“. Dass es einen feinen Unterschied zwischen dem medialen Image einer Person und dem dahinterstehenden Menschen gibt, wollten viele Menschen eben nicht recht begreifen.

Setlur kann im wahrsten Wortsinne ein Lied davon singen: Denn die 44-jährige Musikerin machte in den 90er- und Nullerjahren als Rapperin von sich reden. Hits wie „Du liebst mich nicht“ mit Textzeilen wie: „Ich scheiß auf dich“ oder: „Du Wichser reißt mein Herz in zwei“ lieferten die Grundlage für ihr Rüpel-Image. Um im Musikbusiness erfolgreich zu sein, müsse man eben auch taff sein, insbesondere als Rapperin, erklärt sie: „Wenn ich nur süß und goldig wäre, wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin“, gibt Setlur zu bedenken. Garstig und arrogant ist die Musikerin deshalb aber noch lange nicht, wie sie betont. Doch im Laufe der Zeit hat sich das Zicken-Image an die immer noch erfolgreichste deutsche Rapperin geheftet.

"Überraschenderweise bin ich gar nicht so, wie die meisten denken", versichert Sabrina Setlur. Auch wenn sie in ihren Songtexten rüpelig agierte, hat das noch lange nichts mit ihrem wahren Ich zu tun. (2017 Bernd Spauke / Constantin Film Verleih GmbH)

Dementsprechend skeptisch war Setlur auch, als ihr für die Bülent-Ceylan-Komödie „Verpiss Dich, Schneewittchen!“ die Rolle einer fiesen Musikproduzentin angeboten wurde. Ihr erster Gedanke dabei: „Oh nein, Mist, du spielst genau das, was die Menschheit von dir denkt. Also eine zickige, arrogante Kuh. Warum kann ich nicht mal Lillifee oder so sein?“ Mit ihrer Rolle habe sie in Wahrheit allerdings nur wenig gemein: Den Aspekt des Sich-Durchkämpfens sieht sie auch in ihrer Vita, doch die von Grund auf bösartige Attitüde ihrer Figur findet sie eher abschreckend.

Vielleicht braucht es mehr solcher Interviews, um ihren Imagewandel voranzutreiben? Entsprechend günstig ist für Sabrina Setlur die derzeitige künstlerische Ausgangslage: Ihr aktueller Kinofilm startet diese Woche, ein neues Album steht schon in den Startlöchern, und bei der ProSieben Show „Global Gladiators“ ist sie demnächst ebenfalls mit von der Partie. Der Medienrummel kommt also von ganz alleine - wie sie ihn nutzen wird, bleibt ihr überlassen.