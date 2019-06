Der blaue Coinstar-Automat steht gleich im Eingangsbereich des Marktes. (Kristina Bumb)

Seit einigen Wochen steht im

Eingangsbereich des großen Edeka­-Centers Mecke im Gewerbegebiet Blumenthal ein blauer Automat. „Coinstar“ steht in weißen Buchstaben an der Seite und eine Menge Cent-Münzen und Euro-stücke sind darauf abgebildet. Aber was macht dieser Coin­star-Kiosk überhaupt? Die Antwort ist einfach: Er tauscht Kleingeld in Wertbons oder Scheine um.

Wer kennt das nicht? Das Portemonnaie ist prall gefüllt vor lauter Kleingeld und lässt sich kaum noch schließen. Aber wer hat schon Lust oder Zeit, an der Kasse mühselig

die Centmünzen in die Hand der

Kassiererin zu zählen. So wandert so manches Kupfer- und auch Silbergeld zu Hause ins Sparschwein. Doch wohin damit, wenn das

Plastikschwein voll ist? Es gibt nur noch vereinzelt Banken, die das Klimpergeld annehmen. Um es dort abzugeben, muss man die Münzenberge zumeist selbst gewissenhaft zählen und dann mühsam in Papier einrollen.

Mit dem Coinstar-Kiosken, die in letzter Zeit in immer mehr Supermärkten wie dem Edeka- Center an der Heidlerchenstraße 1 auftauchen, hat das ein Ende. Der Umtausch funktioniert dank der blauen Automaten ganz einfach.

Es ist kein Zählen, Vorsortieren oder Rollen erforderlich. Die Euromünzen werden in den Kiosk hineingeschüttet und dieser erledigt das lästige Zählen – gegen eine

geringe Gebühr.

Als erstes wird die Starttaste gedrückt. Dann kommen die Cent- und Eurostücke auf ein Tablett, das sich gut zugänglich im vorderen Teil des Coinstar-Kioskes befindet. Man braucht die Münzen nicht einzeln in einen Schlitz stecken, sondern kann sie gleich händeweise auf das Tablett schütten.

Das Gerät zählt nun automatisch und schnell das gesammelte Kleingeld und druckt am Ende einen Wertbon aus. Dabei zieht es die

Bearbeitungsgebühr von 9,9 Prozent gleich ab. Der Bon kann dann an der Supermarktkasse eingelöst werden: Entweder man lässt sich der Betrag bar auszahlen oder er wird gleich mit dem Einkauf

verrechnet.

Das Unternehmen Coinstar bietet mittlerweile an zahlreichen

Stationen in neun Ländern seine praktischen Kioske an. Dabei begann alles mit einer originellen Idee vor 30 Jahren.

1989 blickte nämlich Unternehmensgründer Jens Molbak auf ein Glas voller Münzen in seinem Studentenzimmer an der Stanford University und dachte darüber nach, wie er all dieses lose Kleingeld auf einfache Weise in Scheine umtauschen könnte. Zwei Jahre später gründete er Coinstar und entwickelte gemeinsam mit Studienkollegen ein Gerät zum Einwechseln von Kleingeld. 1992 wurde der erste Kiosk in San Francisco in Betrieb genommen – und der Siegeszug des blauen Geräts ­begann.