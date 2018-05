Stoßen auf die Neueröffnung an (von links): Restaurantleiter Christoph Oberschelp, Sarah Lux von der Firma Stil-House Innenausbau und Design sowie Inhaber Stefan Runge, Sieglinde Glück und Geschäftsführer Uwe Pohl von Luno Concept. (Martin Globisch)

Mai, eröffnet das Restaurant Zum Schlut in der Straße Zum Schlut 1.

Der Name stammt von einer alten Flurbezeichnung. Bauern und Hirten hatten an dem Ort bereits vor rund 300 Jahren eine Schankwirtschaft, die nun wiederbelebt wird. Vier Jahre stand das Haus am Hemelinger Yachthafen leer. Im vergangenen Jahr investierte der Bremer Kaufmann und Investor Stefan ­Runge in das alte Hirtenhaus und dessen Renovierung. Zusammen mit seinem Geschäftsführer Uwe Pohl entwickelte er ein gastronomisches Konzept, das die bodenständige Tradition des Lokals fortführen soll.

Am Sonnabend ist es so weit: Die beiden feiern die Wiedereröffnung des Lokals. Restaurantleiter Christoph Oberschelp und sein Team bieten neben kühlen Getränken im Biergarten eine umfangreiche Speisekarte: „Gute deutsche Küche“ vom Kalbsschnitzel Jäger Art über pochierten Kabeljau bis hin zur vegetarischen Spinatlasagne – das Angebot ist breit gefächert. Der Toast Ha­waii wird ebenso zubereitet wie saisonale Gerichte, derzeit etwa verschiedene Spargelköstlichkeiten. Hinzu kommen eine wechselnde Extrakarte und Events wie Grillabende im Biergarten. An Werktagen von 12 bis 15 Uhr wird außerdem ein wechselnder Mittagstisch angeboten.

Herrlicher Blick

Die Räume sind groß genug für Bewirtung, geselliges Beisammensein, Familienfeiern und Konferenzen. Die Außenterrasse unter einer Kastanie bietet 80 Sitzplätze. Die Freiluftsaison wird am Donnerstag, 10. Mai, um 11 Uhr offiziell mit einer Vatertagssause eröffnet. Ein Bier kostet an diesem Tag nur einen Euro. Der Shantychor Bremen-Mahndorf tritt auf, und ein DJ sorgt für zusätzliche Musik. Für die Zukunft sind weitere Frühschoppen und andere Veranstaltungen geplant.

Die Gaststube mit ihren 30 Plätzen ist mit einer petrol-grünen Wandbemalung im Stil der 1960er-Jahre gestaltet. Im großen Saal finden 60 bis 80 Personen Platz und können außerdem die Außenterrasse nutzen. Im oberen Bereich des Hauses befindet sich ein Clubraum für 20 Gäste, die von einer großen Sonnenterrasse aus einen Blick über den Deich auf den Hemelinger Yachthafen genießen.

Mit viel Liebe zum Detail wurden in dem Gebäude historische Schätze ausgegraben und mit modernen Einrichtungsstilen kombiniert. An den Wänden hängen Bilder aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Eine Anwohnerin hat ein Gemälde des alten Bauernhofs, der früher an diesem Ort stand, gemalt und kostenlos zur Verfügung gestellt. Anspielungen auf die Tradition finden sich auch auf der Mittagsspeisekarte, die mit der plattdeutschen Bezeichnung Middag betitelt ist.

Wohlfühlen können sich im Biergarten und Restaurant alle Generationen. Der Stammgast, der sich noch an die guten alten Zeiten erinnert und das frühere Lokal vermisst hat, wird sich ebenso gern dort aufhalten wie Arbeiter aus den umliegenden Gewerbegebieten, die einen schnellen sowie leckeren Mittagstisch genießen möchten. Auch junge Familien finden abwechslungsreiche Angebote. Für Kinder ist das Gelände ein Paradies: Ein Spielplatz, Bobbycars und ein „Peter Lustig Wohnwagen“ mit zahlreichen Spielgeräten sind ebenso zu finden wie eine Spielecke im Saal, in der sich Jugendliche und jung gebliebene Erwachsene an Spielekonsolen messen können.

Zu erreichen sind der Biergarten und das Restaurant Zum Schlut mit dem Pkw über das Gewerbegebiet oder mit dem Fahrrad über den Deich. Ein Radweg führt außerdem unterhalb der Autobahn durch, sodass sich Radtouren mit einer Pause im Biergarten verbinden lassen.

Geöffnet ist täglich von 11 Uhr an, montags wird um 18 Uhr geschlossen. Weitere Infos unter Telefon 48 52 20 40 sowie unter www.zumschlut.de.