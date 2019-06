Mal Sonne... Foto: Christoph Schmidt (Christoph Schmidt / dpa)

Drei Tage lang haben jeweils rund 60.000 Musikfans beim „Southside Festival“ in Neuhausen ob Eck gefeiert - unter anderem mit den Foo Fighters, den Toten Hosen und The Cure.

Das Wetter spielte nicht immer mit: Während am Freitag noch die Sonne schien, sorgte am Samstag ständiger Regen für Matsch auf den Wegen und Campingplätzen. Am Sonntag wurde es dann wieder sommerlich.

Mal Regen... Foto: Christoph Schmidt (Christoph Schmidt / dpa)

Für den Sonntagabend wurden unter anderem Mumford & Sons, Descendents und Bloc Party erwartet. Bis zum Abschluss gegen Mitternacht sind auf dem dreitägigen Open-Air-Festival im Kreis Tuttlingen nach Angaben des Veranstalters FKP Scorpio dann rund 100 nationale und internationale Künstler und Bands aufgetreten.

Das „Southside“ und das gleichzeitig stattfindende „Hurricane“ in Niedersachsen gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock, Independent und Alternative Rock in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. (dpa)