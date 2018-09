Bei der KreativZeit in Halle 7 können die Besucher den Ausstellern über die Schulter schauen und in Workshops selbst etwas Schönes zaubern. Technikbegeisterte dagegen kommen bei der Automobilausstellung in Halle 4 voll auf ihre Kosten. (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Praktische Küchenhelfer entdecken, mit Autospezialisten fachsimpeln oder sich zu kreativen Hobbys inspirieren lassen – das Angebot auf der HanseLife ist schier unendlich. Im zwölften Jahr präsentieren mehr als 800 Aussteller ihre Produkte in den sieben

Hallen der Messe Bremen sowie auf dem Freigelände. Noch bis Sonntag, 23. September, hat die größte Verbrauchermesse im Nordwesten täglich ihre Tore geöffnet.

„Spaß am Selbermachen“ lautet das Motto am Finalwochenende bei der KreativZeit in Halle 7. Von Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. September, können sich Interessierte dort über neue und bewährte Trends informieren, Bastelzubehör erstehen oder in Workshops selbst kreativ werden. „Beim Upcycling werden Etageren aus altem Porzellan gefertigt. Wer die Kunst des schönen Schreibens erlernen möchte, ist beim Brush Lettering richtig“,

erläutert Projektreferentin Nele

Becker. Darüber hinaus gibt es Einführungen in Näh- und Drapiertechniken, Stempelvorführungen und Anleitungen zum Herstellen von Schmuck und Deko aus Draht. Handgefertigte Unikate finden die Messebesucher beim DesignMarkt. „Von Schmuck über Taschen bis hin zu Glas- und Holzartikeln ist hier alles dabei“, sagt Becker.

Xxxxxxxxx xxx xxxx (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

PS-starke Motoren, Neuwagen und junge Gebrauchte erwarten

Interessierte in Halle 4. Neben verschiedenen Fahrzeugmodellen haben die Automobilhändler umfangreiches Zubehör im Programm. „Hier können die Besucher markenunabhängig vergleichen, sich von den Experten beraten lassen und Zubehör wie Pflegemittel oder Anbauteile erstehen“, erläutert

Elmar Schäfer, Projektreferent der

HanseLife. „Erstmals ist in diesem Jahr auch die Marke Jaguar vertreten“, ergänzt er. Abgerundet wird das Angebot durch die Vorstellung neuer Umwelttechnologien, alternativer Antriebe und neuester

Sicherheitsstandards.

Wer sich über Elektromobilität informieren möchte, wird auf dem Freigelände fündig. Interessierte können dort den BMWi3 oder den Renault Zoe Probe fahren. Um eine Startzeit zu erhalten, müssen sie

lediglich den Führerschein vorzeigen. „Da sich ein E-Auto deutlich anders, zum Beispiel geräuscharm, fährt, werden die Fahrer von Mitarbeitern eines ansässigen Energieversorgers begleitet“, sagt Projektleiter Ingo Kleemeyer.

Von Schmuck über Taschen bis hin zu Dekorationsartikeln aus Holz – beim DesignMarkt gibt es Schönes und Einzigartiges zu entdecken. (Jan Rathke und MESSE BREMEN/JAN RATHKE, MESSE BREMEN/Jan Rathke)

Für eine Stärkung im Anschluss an die Fahrt sorgen die vielseitigen kulinarischen Angebote im Außenbereich. Neben Eis und Brezeln finden Hungrige dort zum Beispiel finnischen Flammlachs. Dieser wird vor Ort traditionell auf einem Holzbrett im offenen Feuer gegart. Nachhaltig erzeugtes Limousin-

Rindfleisch für zu Hause bietet hingegen ein Diepholzer Züchter. Auch die Produkte eines bekannten Schokoladenherstellers lassen sich prima mitnehmen. Beim Quasi-Werksverkauf gibt es die Ware zu Messepreisen – und ein schönes Fotomotiv in Gestalt eines aufblasbaren goldenen Bären in Überlebensgröße.

Am „Happy Friday“, 21. September, ist die Messe von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Besucher zahlen an der Tageskasse lediglich 6 Euro Eintritt, eine zweite Person hat ab 15.30 Uhr sogar freien Eintritt. Am Sonnabend und Sonntag, 22. und 23. September, ist die Messe wie gewohnt von 10 bis 18 Uhr geöffnet.