Das Team um Architekt Michael Winkler bearbeitet aktuell mehrere Neubauprojekte in Sudweyhe und Lahausen. (Kristina Bumb)

Die Lahauser Firma Winkler­massivhaus ist ebenso als Bauträger wie in der Projektentwicklung tätig und erstellt Privathäuser ­sowie Gewerbebauten.

Zurzeit laufen die letzten Vorbereitungen für den Baubeginn im neuen Baugebiet Mekonikusweg in Sudweyhe, wo Einfamilienhäuser sowie Doppelhauhälften entstehen. Die meisten Grundstücke sind bereits abverkauft. Für die verbleibenden Areale können Interessenten gerne einen Gesprächstermin mit ­Architekt Michael Winkler ­vereinbaren.

Darüber hinaus plant die Firma Winklermassivhaus den Bau von zwei Doppelhaushälften in verbundener Bauweise auf einem Grundstück am Bahndamm in Lahausen. Interessierte Bauherren können sich dazu beim Team von ­Winklermassivhaus unter der ­Telefonnummer 04 20 3 / 43 77 82 informieren.

Die Häuser können nach indivi­duellen Wünschen geplant werden, sind klimafreundlich und je nach Finanzierungsmöglichkeiten sogar als KfW-Energieeffizienhaus realisierbar.

Im Berta-von-Suttner-Weg in Achim-Baden soll noch in diesem Jahr mit dem Bau mehrerer Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften begonnen werden, wobei hier bereits alle Bauplätze verkauft

sind.

Die Firma Winklermassivhaus blickt auf mehr als 35 Jahre Er­fahrung im Bau schlüsselfertiger Gebäude zurück. Als Vertriebspartner von „VarioSelf“ bietet das Team von Michael Winkler auch Fertig- Massivhäuser aus Blähton an. Die Wandelemente werden ­dabei aus dem ökologisch nach­haltigen

und energieeffizienten Material vor­gefertigt. Da das schon ab

Werk ­geschieht, ist der Bau

in dieser Hinsicht witterungs­unabhängig und kann zügig voll­zogen werden. Außerdem können bereits Aussparungen für die ­gesamten Sanitär- und Elektro­installationen integriert werden. Das verkürzt die ­Bauzeit.

Die Produktpalette reicht vom klassischen Bungalow über das Energiegewinn-Haus bis hin zum extravaganten Luxusdomizil. Es werden auch Reihenhäuser sowie Geschosswohnungs- und Gewerbebauten errichtet. „Unsere Hauskataloge dienen lediglich als An­regung, im Vordergrund ­stehen die Wünsche der ­Kunden“, sagt Michael Winkler.