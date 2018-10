Inhaber Carl Bock und seine Tochter Anja Bock begutachten technische Zeichnungen. Zwei Mitarbeiter von Peinemann + Sohn arbeiten an einer Heizungsanlage. (Christoph Englisch)

Früh am Morgen, wenn der Weg häufig zunächst ins Badezimmer führt, hilft Kälte zwar beim Wachwerden, zum Wohlfühlen bevorzugen viele aber eher angenehm klimatisierte Wohnräume. Diese Ansprüche zu erfüllen, hat sich die Firma Peinemann + Sohn zur Aufgabe gemacht.

Spezialisiert auf die Bereiche ­Sanitär, Heizung und Klimatechnik blickt der seit 1975 in Hemelingen ansässige Betrieb auf ein mehr als 110-jähriges Bestehen zurück. ­Peinemann + Sohn ist in Bremen und umzu ein routinierter Ansprechpartner für die Planung, Installation und Sanierung von Bädern, modernen Heizsystemen sowie Klima- und Lüftungsanlagen. Das Bremer Unternehmen übernimmt sowohl Aufträge von Privatkunden als auch von öffentlichen Einrichtungen, Gewerbe und Industrie. Neben Bildungs- und Forschungseinrichtungen zählen Krankenhäuser, Gastronomiebetriebe sowie eine Vielzahl bekannter Firmen und Gesellschaften zu den Kunden.

Um die vielseitigen Projekte reibungslos abzuwickeln, beschäftigt der seit Ende 1998 von Inhaber Carl Bock geführte Betrieb 75 Mitarbeiter. Die Vorteile des großen Personalstamms liegen auf der Hand: Eine Mischung aus erfahrenen Allroundtalenten und ausgewiesenen Spezialisten für die jeweiligen Arbeitsbereiche realisiert die Wünsche der Kunden – das erforderliches Know-how ist ohne Umwege innerhalb der Firma abrufbar, sobald es gebraucht wird. Die gestiegenen Anforderungen und die zunehmende Technisierung des Berufs versucht Bock kontinuierlich anzugleichen. „Auch jeder Ausgelernte bekommt bei Peinemann + Sohn Fortbildungsmöglichkeiten“, sagt er.

Als Mitglied der Innung ­Sanitär Heizung Klima Bremen setzt der Firmenchef auf den Nachwuchs. Neben der klassischen Ausbildung zum Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik ermöglicht der Betrieb ein duales Studium im Bereich Energie- und Gebäudetechnik. Ein weiterer Grund für die Innungsmitgliedschaft und ein Schlüssel, um Mitarbeiter im Haus zu halten, sind laut Bock die fairen Arbeitsbedingungen, die von Seiten der Innung vorgegeben werden.

Die Innungsmitgliedschaft eines Unternehmens hat auch für die Kunden Vorteile: Die Betriebe sind bei Gesetzesänderungen immer auf dem Laufenden – und die Auftraggeber profitieren im Garantiefall von geregelten Strukturen bei der Haftungsübernahme. Dieses ist besonders bei der Kooperation mit Industrie und Großhandelspartnern ein wichtiger Aspekt.

Auf Kundenwunsch übernimmt das Team von Peinemann + Sohn bei Projekten die komplette Koordination der Arbeiten, auch für firmenfremde Bereiche wie Fassadenbau und Fliesenverlegung. Dem Inhaber geht es um die ganzheitliche Betrachtung eines Gebäudes, auch im Hinblick auf das Ziel der Energieeinsparung und des Wohlbefindens: „Komfort setzt immer eine individuelle Planung voraus“, sagt Bock. Für den Bau oder die Sanierung eines Badezimmers stellt das Unternehmen auf seiner Webseite einen ersten Kostenüberblick bereit. Den Wünschen bei der Einrichtung sind kaum Grenzen gesetzt: Fußbodenheizung, Unterhaltungstechnik oder Designerwannen, Whirlpools und Dusch-WCs können aus dem eigenen Badezimmer einen täglichen Ersatz für den Urlaub im Wellnesshotel schaffen.

Als weiteren Service bietet Peine­mann + Sohn auf der Internetseite einen Konfigurator für die Berechnung der Kosten einer Heizungsmodernisierung an. Mit wenigen Angaben erhalten Interessierte einen Kostenvoranschlag für die Modelle unterschiedlicher Hersteller. Eine Modernisierung lohnt sich in vielen Fällen. So sorgt der Einbau einer modernen und effizienten Heizungsumwälzpumpe für eine deutliche Einsparung. Der geringere Stromverbrauch gleicht die Kosten für die Anschaffung und den Einbau der Pumpe schnell aus. Hinzu kommen staatliche Fördergelder für die Installation einer klimaschonenden Wärmeversorgung. Damit staatliche und unternehmensbezogene Zuschüsse für die Heizungsmodernisierung und Badsanierung den Kunden erreichen, wickelt Peinemann + Sohn mit einem Fördergeldservice die Antragsstellung vollständig ab.

Weitere ­Infos gibt es im Internet unter peinemann.de sowie unter Telefon 0421 / 43 56 60. Der Fachbetrieb hat montags bis donnerstags von 7 bis 16 Uhr sowie freitags von 7 Uhr bis 12.30 Uhr ge­öffnet.