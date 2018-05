Ab dem 8. Mai geht es los. Für den Kurs haben wir die zertifizierte Trainerin Andrea Lange gewinnen können“, berichtet Torsten Tobeck, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im TSV Martfeld.

Zumba Kids ist ein energiegeladenes Konzept, das mit fröhlicher Musik und coolen Beats Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren ansprechen soll. Entwickelt wurde Zumba Kids auf der Grundlage der Zumba-Tanz- und Fitnessphilosophie: einfach zu erlernende Schritte zu abwechslungsreichen Rhythmen. Die Kinder erhalten dabei die Möglichkeit, sich körperlich zu betätigen und zu ihrer Lieblingsmusik zu tanzen. Der Zumba-Kids-Kurs ist eine unterhaltsame, energiegeladene Tanzparty voller kinderfreundlicher Choreografien. Hier können die Kinder ausgelassen tanzen und bei ordentlicher Lautstärke abrocken.

Im Kurs werden die Schritte und Bewegungsabläufe kind- und jugendgerecht erklärt. Spiele werden tänzerisch angeboten, und andere Kulturen werden kennengelernt. Viele internationale Tanzstile, zum Beispiel Cumbia, Salsa, Hip-Hop, Reggaeton oder und Merengue, werden vorgestellt und nach der Zumba-Formel erlernt. Dadurch werden die Kinder dabei unterstützt, einen gesunden Lebensstil zu erlernen, und lernen Fitness als ganz natürlichen Bestandteil ihres Lebens kennen. Im Kurs lernen die Kinder wichtige Qualitäten wie die Übernahme von leitenden Rollen, Respekt, Teamwork, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Gedächtnis, Kreativität, Koordination und Gleichgewicht werden geschult, und auch kulturelles Bewusstsein wird gefördert.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter der Telefonnummer 0 42 55 / 98 35 42. Trainingszeit ist an jedem Dienstag außerhalb der Ferien von 16.30 bis 17.15 Uhr in der Sporthalle in Martfeld. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren. Der Kurs ist ausdrücklich nur für Schulkinder gedacht.