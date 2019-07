Wer die Wäsche von der Sonne trocknen lässt, spart bares Geld: Durch den Verzicht auf einen Wäschetrockner sparen Verbraucher bis zu 130 Euro pro Jahr. (John Fedele und djd/LichtBlick SE/John Fedele/Adobe Stock, djd/LichtBlick SE/John Fedele/Adobe Stock)

Wer im Haushalt weniger Energie verbraucht, schont nicht nur seine Haushaltskasse, sondern leistet auch einen Beitrag für den Klima- und Umweltschutz. „Schon mit

wenigen Änderungen im Alltag lassen sich oft mehrere Hundert Euro im Jahr einsparen“, sagt Volker

Walzer vom Ökostromanbieter LichtBlick. So könne man die

Wäsche insbesondere in der warmen Jahreszeit auf der Leine im Garten oder auf einem Wäscheständer auf dem Balkon statt im Wäschetrockner trocknen.

Zudem rät er, elektronische Geräte wirklich auszuschalten und nicht nur im Stand-by-Modus laufen zu lassen. Mit einem Messgerät können Verbraucher prüfen, wo sich die wahren Stromfresser befinden, um diese auszutauschen. Das Umweltbundesamt hat einige Tipps zum Energiesparen im Haushalt zusammengestellt:

Computer: Bei einer Neuanschaffung sollte auf Geräte mit einem geringen Energieverbrauch geachtet werden. Auf diese Weise lassen sich bis zu 100 Euro Stromkosten pro Jahr einsparen. Zudem gibt es bei den Rechnern Energiesparfunktionen. Wer diese nutzt und das Gerät nach dem Gebrauch ausschaltet, spart Strom. Ein Austausch einzelner defekter Bauteile macht langsame Computer wieder fit.

WLAN-Router: Dieses Gerät, das mittlerweile in fast jedem Haushalt und Unternehmen zu finden ist, sorgt durch seinen Dauerbetrieb für hohe Stromkosten. Dennoch lassen sich mit einem stromsparenden Router bis zu 165 Euro binnen fünf Jahre sparen. Bei modernen Routern lässt sich die Sendeleistung verringern – damit sinken auch die Stromkosten.

Flachbildfernseher: Die TV-

Geräte gehören neben Kühl- und Gefriersystemen zu den größten Stromfressern im Haushalt. Deshalb sollte man auf einen Fern-

seher mit niedrigem Verbrauch gemäß EU-Label achten. Das Gerät sollte so groß wie nötig und so klein wie möglich sein: Je größer der Bildschirm, desto höher die Stromrechnung. Auch durch eine geringe Einstellung der Helligkeit sinkt der Stromverbrauch erheblich.

Smartphone: Nutzer sollten Geräte kaufen, deren Akku man noch selbstständig austauschen kann. Zudem gibt es Smartphones mit

geringer elektromagnetischer Strahlung – der SAR-Wert sollte kleiner als 0,6 W/kg sein. Die Lebensdauer von Akkus verlängert sich, wenn man den Energiespeicher bereits auflädt, bevor sich das Handy ausschaltet. Den Ladevorgang möglichst beenden, wenn der Akku rund 90 Prozent seiner Kapazität erreicht hat.

Waschmaschine: Wer sich eine neue Waschmaschine kauft, sollte ein Gerät mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++ wählen und auf die zum Haushalt passende Trommelgröße achten. Ein Gerät mit hoher Schleuderzahl spart ebenfalls auf lange Sicht deutlich Energie. Im Alltag sollte die Waschmaschine möglichst nur voll beladen angestellt werden. Leicht und normal verschmutzte Buntwäsche wird in der Regel bereits bei 20 bis 30 Grad Celsius, Weißwäsche bei 40 Grad Celsius sauber. Einmal

monatlich empfehlen Experten, die Maschine zur Vermeidung von Keimwachstum mit 60 Grad zu betreiben.

Kühlschrank: Wer ein A+++-Gerät hat, spart am meisten Energie. Bei Kühlschränken gilt ebenfalls die Regel: So groß wie nötig, so klein wie möglich, denn zu große Kühlschränke kosten unnötig Strom. Das Gerät sollte stets nur kurz geöffnet werden, damit möglichst

wenig warme Luft einströmt.