Ritterhude. Helmuth Zander, Oberstleutnant a.D. und seit 17 Jahren Mitglied bei Lions Clubs International und im Club Ritterhude, ist seit dem 1. Juli 2018 der neue Distrikt-Governor im Lions-Distrikt Niedersachsen-Bremen für das Lions-Jahr 2018/19. In seinem Club und Distrikt hat Zander schon sehr viele Aufgaben übernommen. Gerne erzählt er von dem besonderen Highlight seiner Lions Karriere als Gründungspräsident des Lions Clubs Napoli Monte Nuovo in Neapel.

Jetzt wurde er zusammen mit über 730 Distrikt-Governor aus aller Welt im Rahmen der International Convention von Lions Clubs International in Las Vegas (USA) ernannt. An der mehrtägigen Convention von Lions Clubs International nahmen über 17 000 Lions-Mitglieder aus über 120 Ländern teil. Im Rahmen der gleichen Zeremonie war vorher mit Gudrun Yngvadottir aus Island erstmals eine Frau zur Präsidentin bei Lions Clubs International gewählt worden. Bereits Anfang Juni hatte Zander von Vorgänger Wolf Rieh aus Bremen das Amt des Governor im Distrikt im Rahmen einer kleinen Feier übernommen.

Für ein Jahr führt und gestaltet nun Zander die Geschicke der inzwischen über 2000 Lions in dem Distrikt zwischen Weser und Elbe, zwischen Nienburg und Cuxhaven. In einer ersten Botschaft an alle Lions der 58 Clubs begründet er das Motto für sein Amtsjahr: „Bewährtes erhalten. Die Zukunft gestalten: We Serve“. Wichtig bleibt ihm das Engagement aller Clubs für Kinder- und Jugendprogramme. „Wollen wir die Zukunft gestalten“, sagt Zander, „müssen wir für die Übernahme neuer Aufgaben bereit sein.“

International ist als neuer Schwerpunkt die Bekämpfung von Diabetes mellitus hinzugekommen. In regionalen Bereich sieht Zander besonders einen Schwerpunkt bei der Arbeit für und mit Senioren. Er schreibt: „Diese Arbeit ist mir vor dem Hintergrund des steigenden Alters der Menschen ebenfalls sehr wichtig. Mehr als 60 Prozent der über 60-Jährigen in unserer Bevölkerung haben keinen oder nur sehr begrenzten Zugang zur digitalen Welt.“ Mit seinem Projekt „Wir verbinden Sie“ möchte er mit Hilfe der Lions die Senioren an die digitale Technik heranführen.