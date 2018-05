Auf der Boulebahn treffen sich die Dorfbewohner donnerstags zum Spielen. (FR)

„Beide Vereine verfolgten in vielen Fällen dieselben Interessen und beschlossen daher, ihre Kräfte zu bündeln“, wie der Vorsitzende, Wolfram Zoller, berichtet. Auch die Auflösung des Gesamtheimatvereins Kirchlinteln, in dem mehrere Ortsheimatvereine zusammengeschlossen waren, habe bei der Gründung des neuen Vereins eine Rolle gespielt.

Zoller, 64 Jahre alt, war im Hohenaverbergener Heimatvereins der zweite Vorsitzende und hatte diesen Posten auch zunächst im jetzigen Dorfgemeinschaftsverein inne. „Seit 2017 bin ich nun der erste Vorsitzende und dort insbesondere für die Kultursparte zuständig.“ Bereits seit 30 Jahren lebe er in Hohenaverbergen und interessiere sich für die lokale Geschichte und Kultur. „Außerdem halte ich es für sehr wichtig, an alten Traditionen festzuhalten und dafür zu sorgen, dass die Dorfgemeinschaft noch weiter zusammenwächst.“ Zudem gebe es durch die vielen Aktivitäten zahlreiche Gelegenheiten, um die Alteingesessenen noch besser und Hinzugezogene überhaupt erst einmal kennenzulernen.

Bis es im Backhaus nach Kuchen riecht, wird es noch ein wenig dauern. Erst muss der Ofen durchtrocknen. (FR)

Etwa 50 Mitglieder zählte der Verein bei seiner Gründung, inzwischen ist die Gruppe auf 76 Frauen und Männer angewachsen. „Das Alter der Mitglieder reicht von 21 bis 88 Jahren und bei einigen Festen sind auch noch jüngere Leute involviert.“ Dies sei beispielsweise beim Erntefest der Fall, das jeweils am ersten Septemberwochenende eines jeden Jahres gefeiert wird. Fester Bestandteil dieser Tradition ist ein Festumzug, bei dem auch immer das aktuelle Erntepaar mitfährt. Wie die im Verein mit der Kinder- und Jugendarbeit beauftragte Christine Haase erzählt, gebe es jedes Mal zahlreiche geschmückte Wagen, zum Beispiel einen von der Dorfjugend, einen vom Schützenverein oder auch von den Bewohnern einer Straße, die sich gemeinsam um die Gestaltung kümmerten. Haase: „Die Kinder können ihre Fahrzeuge, Fahrräder, Dreiräder oder auch Bobby Cars schmücken und erhalten dafür eine kleine Belohnung.“ Eine Kaffee- und Kuchentafel gehöre außerdem immer fest zum Programm. Gefeiert werde – nun bereits zum dritten Mal – in einer Scheune.

Die Kinder- und Jugendsparte sei stets bestrebt, noch mehr junge Mitglieder für den Verein, dessen Mitgliedschaft übrigens kostenlos ist, zu gewinnen, erzählt Zoller. Speziell für sie werde jedes Jahr, am Sonnabend vor dem Adventsfest, das immer am ersten Adventswochenende gefeiert werde, ein Bastelnachmittag angeboten. „Das ist eine von vielen Veranstaltungen, die wir planen und durchführen und wird auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder stattfinden“. Im vergangenen Jahr habe es zudem beispielsweise einen Geo-Cachingkurs gegeben sowie die Möglichkeit, beim örtlichen Pizzabäcker selbst einmal für sein Essen sorgen zu können. In Planung sei außerdem im Sommer eine Dorfrallye für Kinder. „Die Fragen, Aufgaben und Rätsel werden jeweils dem Alter der Teilnehmer entsprechend gestellt werden.“

Nicht nur den Kindern und Jugendlichen zugutekommen soll das von Mai bis November 2017 errichtete Backhaus, das etwa sechs mal vier Meter misst und sich nun auf dem Dorfgemeinschaftsplatz befindet. Zoller: „Es ist mit sehr viel Eigenleistung der Vereins- und der Dorfmitglieder gebaut worden.“ Schon einige Jahre vor dem Bau habe der Verein damit begonnen, Baumaterialien zu sammeln, wie Ziegelsteine oder auch Dachpfannen. „Und einiges konnte von zwei alten Backhäusern wiederverwendet werden“, erinnert sich auch Haase. Bevor man nun damit beginnen könne, das Haus intensiv für die Dorfbewohner und ihre Gäste zu nutzen, müsse der Backofen zunächst noch trocken geheizt werden. Zoller: „Das wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen, weil sowohl im Ofen als auch im Schornstein noch Nässe vorhanden ist.“ Zudem dürfe man den Ofen nicht zu schnell anheizen, da er sonst reißen könnte. Die Einweihung sei aber noch für dieses Jahr geplant, „dann wird auch hier der Butterkuchen duften“. Ebenfalls im Entstehen ist ein Backteam, das sich dann hauptverantwortlich um die Durchführung der Backtage kümmern werde. Finanziert werden konnte das Backhaus mit der Unterstützung der Gemeinde Kirchlinteln, der Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Verden sowie vielen Spenden der Dorfbewohner.

Die Dorfbewohner, und insbesondere die Mitglieder des Dorfgemeinschaftsvereins, waren es auch, die nach der Aufnahme der Ortschaft Hohenaverbergen in das Dorferneuerungsprogramm die Neugestaltung des Dorfplatzes in Angriff nahmen. Über 1000 Arbeitsstunden seien investiert worden. Die Ortsvorsteherin, Susanne Baars, habe das Projekt immer wieder in der Gemeinde Kirchlinteln angestoßen, die Bürger informiert und mobilisiert. Die Planungs- und Ausführungsarbeiten seien dann von Helge Kirchhöfer übernommen worden. „Ziel war es, auf dem vorhandenen Areal einen Platz zu gestalten, der Spiel- und Treffmöglichkeiten für alle Generationen bietet“, meint Zoller. In der Folge wurde ein Planungskonzept entwickelt, um diesen Platz als Mehrgenerationen-Spielplatz zu gestalten. Nun beinhaltet der Platz neben einer Boulebahn – jeweils donnerstags ab 18 Uhr finden sich dort Dorfbewohner zum Spielen ein – auch eine Seilbahn, diverse Spielgeräte sowie ein Pavillon. Der vorhandenen alte Baumbestand wurde plangemäß harmonisch ins Gesamtbild integrieren, auch die Beete, Rasenflächen und Wege wurden neu gestaltet. „Für die Dorfjugend wurde zusätzlich eine Fläche für einen Bolzplatz freigehalten, die für die Dorfgemeinschaft auch als Festplatz dient.“ Inzwischen sind dort schon viele Feste gefeiert worden. Unter anderem gab es eine vom Dorfgemeinschaftsverein organisierte Filmnacht. Zweimal im Jahr ist der Platz Treffpunkt für die Aktion „Hohen räumt auf“, bei der Laub geharkt, Müll gesammelt „und grundsätzlich für Ordnung und Sauberkeit“ gesorgt wird. Hinterher gibt es stets ein gemeinsames Grillfest.

Die Kosten für dieses umfangreiche Projekt, das die Dorfgemeinschaft 2008 in Angriff genommen hatte, trugen in erster Linie das Amt für Landentwicklung in Verden (GLL) und die Gemeinde Kirchlinteln. Weitere finanzielle Unterstützung haben Stiftungen und Initiativen sowie lokale Unternehmen beigesteuert.

Aktuell läuft ein weiteres Projekt. Gemeinsam mit dem Naturschutzbund soll das Waldstück im Dalsch, am Geestrücken zur Aller, wo auch der Aller-Radweg entlang führt, erneuert werden. Der Verein wird ein neues Info-Schild gestalten und aufstellen, das über die erdgeschichtliche Entstehung sowie über die lokale Flora und Faune informiere. „Die Aktion wird vom Landkreis, der Gemeinde und der Volksbank Verden unterstützt.“ In Zukunft könnten dort Wanderer und Radfahrer eine Pause einlegen, sich informieren „oder einfach nur den schönen Blick ins Allertal genießen“.

Weitere Informationen über den Dorfgemeinschaftsverein erteilt Wolfram Zoller unter der Nummer 0 42 38/ 4 71.