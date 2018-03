Sogar Stabschef John Kelly konnte seine Emotionen nur schwer unterdrücken. „Zu sagen, dass wir sie vermissen werden, ist eine Untertreibung“, erklärte der General, der mit harter Hand versucht, für Ordnung im Weißen Haus zu sorgen.

Die 29-Jährige heuerte vor drei Jahren als Trumps rechte Hand im Wahlkampf an und begleitete ihn ins Oval Office. Im August 2017 löste Hicks ihren skandalumwitterten Vorgänger Anthony Scaramucci ab. Ohne Erfahrung in der Politik stieg sie zu einer der einflussreichsten Personen im Weißen Haus auf. „Sie kann das Biest zähmen“, beschrieben Hicks-Vertraute in den US-Medien ihre Wirkung auf Trump. „Ich werde sie an meiner Seite vermissen“, beklagte der Präsident den unerwarteten Verlust. Aber er habe verstanden, dass Hicks sich beruflich verändern wolle. „Wir werden in Zukunft gewiss wieder miteinander arbeiten.“

Was hinter dem plötzlichen Abgang Hicks' steht, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Trump hatte sich in einem Tweet über Hicks Aussage bei einer Anhörung vor dem Geheimdienst-Auschuss des Senats beklagt. Hicks räumte dabei ein, für Trump hin und wieder zu Notlügen zu greifen – außer in der Russland-Affäre. Die „Washington Post“ schrieb, Hope Hicks habe etwas getan, das nicht mit der Arbeit in der US-Regierung vereinbar sei: Sie habe die Wahrheit über das Lügen für Trump gesagt. Es sei wichtig, dass Hicks eingeräumt habe, gelogen zu haben, hieß es in dem Blatt weiter. Insider vermuten, Hicks stehe wegen ihrer Rolle in der Russland-Affäre massiv unter Druck von Sonderermittler Robert Mueller. Sie spielte eine Schlüsselrolle bei der Formulierung der Presseerklärung zu dem Treffen von Donald Trump jr. im Juni 2016 mit russischen Abgesandten, die dem ältesten Sohn des Präsidenten im Trump-Tower „Schmutz über Hillary Clinton“ angeboten hatten.

Freunde Trumps sagen, der Präsident verspüre zunehmend die Einsamkeit des Amtes. „Er fühlt sich mehr und mehr wie auf einer Insel“, erklärte Rob Astorino auf CNN. Tatsächlich dreht sich das Personal-Karussell im Weißen Haus schneller als je zuvor. Mehr als ein Drittel der Mitarbeiter haben Trump innerhalb des ersten Jahres verlassen. Zunehmend fraglich ist der weitere Verbleib von Schwiegersohn Jared Kushner, der wegen zweier ungewöhnlicher Kredite der Finanzinstitutionen Apollo Global Management und Citigroup in Erklärungsnot geriet. Beide Kredite kamen nach Besuchen im Weißen Haus zustande.