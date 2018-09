Im April 1998 startete Enjoy Judo im Fitnessstudio Enjoy Fitness seine Aktivitäten. Trainer Andreas Pajer wollte sich nach Jahren in der Bundesliga nun in das Trainergeschäft zurückziehen. Tus Vahr, Asahi Bremen, Villa Vital, TSV Stellingen Hamburg, und 16 Jahre Budokan Lübeck, zwischenzeitlich aber auch der IJC Berlin waren seine Judostationen. Bei Enjoy Judo war die Idee, im Fitnessstudio Kinderjudo anzubieten, wobei die Eltern trainieren können und die Kinder gleichzeitig gut auf der Matte aufgehoben sind. Daraus entpuppte sich eine Erfolgsgeschichte mit mehreren Deutschen Meisterschaften, neuen Schwarzgurtträgern und einer Männermannschaft die seit Jahren an der Spitze in Niedersachsen steht. Aber auch viele Kinder konnten vom Judotrainer Andreas Pajer viel lernen und waren sehr erfolgreich auf vielen Meisterschaften. Bereits traditionell sind die Weihnachtsturniere und die vielen individuellen Judosafaris. Unterstützt wurde Pajer von seinem Sohn Dominik, Michael Marquardt, Manfred Schwarzer und Jörg Rafalski. Alle sind jetzt Dan-Träger (Schwarzgurt) und in der Judo-Szene bekannt und aktiv als Trainer im Enjoy oder in anderen Vereinen. Gleiches gilt für Zöglinge wie den Bachelor-Studenten Sven Röper, der seit fast 20 Jahren dabei ist und öfters das Training leitet.

Das Erfolgsrezept von Andreas Pajer lautet: Kleine Judogruppen werden intensiv, aber ohne Druck von mir trainiert und erfolgreiche Sportler dabei voll unterstützt. „Leistungssport ja, aber zum Spitzensport fehlt die finanzielle Unterstützung für den kleinen Verein. Trotzdem sind wir stolz, als Verein in Deutschland bekannt zu sein“, so der Verein. Nicht nur die erfolgreichen WM-Teilnahmen von Pajer tragen dazu bei, sondern auch die Ü30-Judogruppe ist vorbildlich, ebenso wie die Freundschaften und der respektvolle Umgang mit den Judo-Eltern, mit den Vereinen TV Sottrum, TSV Bassen, Sasu Bremen und dem Bremer Judoverband. Enjoy Judo ist zertifiziert und unterstützt die Integration von allen Kindern und Jugendlichen.

Zum Enjoy Fitness-Sommerfest am 22. September in Oyten, An der Autobahn 41, lädt der Judoverein nun zum Kennenlernen ein. Von 13 bis 14.30 Uhr gibt es Showkämpfe, sowie Mitmachjudo für Jung und Alt. Ein Besuch lohnt sich also. Für interessierte Kinder oder Erwachsene gibt es vierwöchige Schnuppertrainings gratis. Für die ersten drei erfolgreichen Anmeldungen für Kinder gibt es einen Judogi (Judoanzug) umsonst. „Aber wir können nicht jeden nehmen, sondern nur wirklich begeisterte Kinder oder Erwachsene, die diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben wollen“, so der Verein. Infos unter info@enjoy-judo.de.