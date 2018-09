Der Stedinger Rassegeflügelzuchtverein Berne war abermals auf den Land-Tagen Nord vertreten, um den interessierten kleinen und großen Besuchern eine Auswahl von verschiedenen Enten und Hühnern zu präsentieren. Für Kinder gab es ein Geflügel-Quiz zu beantworten. Außerdem wurden in Kooperation mit dem Berner Agrarfachhändler „e-fence“ Artikel rund um die Geflügelhaltung angeboten.

Ein weiterer Höhepunkt für die Züchter ist der traditonelle 21. Stedinger Geflügelmarkt, der an diesem Sonntag, 2. September, von 8 bis 12 Uhr auf dem Hof Brünjes in der Camper Straße 6 in Berne stattfindet. Hier können alle Interessierten Hobbyhalter und Züchter eine Vielzahl an Geflügel – Enten, Gänse, Hühner und Tauben – kaufen, verkaufen oder tauschen. Verkäufer melden sich bitte bei Torsten Bruns unter der Telefonnummer 01 71 / 643 61 43. Es gelten die derzeit gültigen Tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Verordnungen. Für die Verpflegung der Besucher ist gesorgt: Es werden heiße und kalte Getränke, belegte Brötchen, Bratwurst sowie Kuchen angeboten.