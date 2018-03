Doch um was genau geht es dabei eigentlich? Und warum kann es sinnvoll sein, zu entgiften? Die Heilpraktikerin Nora Degode von der Praxis Körperkompass gibt Antworten.

Das Frühjahr bringt sie meist von ganz alleine mit sich: die Frühjahrsmüdigkeit. Sie hat verschiedene Ursachen. Mit jedem Tag, den wir uns weiter in Richtung Frühjahr und Sommer bewegen wird es draußen heller. Die Sonne scheint länger und unser anteilig lichtabhängiger Hormonhaushalt, muss sich wieder auf Sommer umstellen. Dieser Prozess braucht etwas Zeit und kostet den Körper zunächst Energie.

Ein weiterer Faktor ist, dass die meisten Menschen sich im Winter deutlich vitalstoffärmer ernähren. Statt saisonaler Lebensmittel wie beispielsweise vitaminreichen Kohlsorten, kommen Pasta, Pizza, Knödel und Co. auf die Teller. Dies fühlt sich zunächst einfach besser an, gibt gefühlt mehr Energie und schmeckt im Winter auch einfach gut. Aber gegen Ende der kalten Jahreszeit macht sich der Vitaminmangel oft deutlich bemerkbar. Man fühlt sich müde, schlaff, antriebslos und ist das perfekte „Angriffsopfer“ für Erkältungs- und Grippeviren. Zu allem Übel haben sich meist auch noch unerwünschte Extrapfunde auf die Hüften geschlagen, weil der Darm durch die schwere Kost und fehlende Bewegung zunehmend träge geworden ist.

Doch was hat das alles mit Giften zu tun? Und was für Gifte überhaupt? Es gibt nicht mehr allerorts klare und saubere Landluft. Die Äcker werden mit chemischen Düngern bearbeitet und Arzneimittel und Zahnfüllungen bringen ebenfalls oftmals Giftstoffe mit sich. Zwar geschieht das in kleinen Dosen, aber die Summe über Jahre hinweg ist nicht unerheblich.

So atmet man täglich Abgase ein, hat häufig Restchemie auf Obst und Gemüse, Impfstoffe beinhalten in vielen Fällen Aluminium als Konservierungsmittel und alte Amalgamfüllungen können Quecksilber freisetzen.

Hinzu kommen Medikamente, Reinigungsmittel und in manchen Berufsgruppen auch der tägliche Umgang mit schwermetallhaltigen Substanzen. All diese Stoffe werden vom Körper als ungesund eingestuft und zur „sicheren Verwahrung“ in Bindegewebe, Knochen und Leber eingelagert, damit das Blut möglichst frei davon ist. Diese Verwahrung ist vom Organismus nur als Zwischenlager gedacht, bis er mit dem Entgiften hinterherkommt und die schädlichen Stoffe ausgeschieden werden können. Das Problem dabei ist nur, dass diese Umweltgifte immer mehr werden und unser Körper dem erhöhten Aufkommen nicht mehr gerecht werden kann. Die Folge: Der „Müll“ bleibt im Gewebe liegen, hat dort Einfluss auf die Stoffwechsellage der Zellen und führt zu lokalen Entzündungsreaktionen, die sich sehr unterschiedlich zeigen können. Beginnend mit Kraftlosigkeit und Vergesslichkeit, über Fibromyalgie bis hin zum schlimmsten Fall: Krebs.

Diese Abfallprodukte auszuleiten ist das Ziel der Entgiftungskuren. Dabei gibt es zahlreiche unterschiedliche Herangehensweisen und Ansätze und sie müssen individuell auf den einzelnen Menschen abgestimmt sein, um zu greifen und den gewünschten Effekt zu haben.

Welche der vielen Möglichkeiten die Richtige für den jeweiligen Patienten ist, entscheidet die Heilpraktikerin nach einem ausführlichen Anamnesegespräch und in Absprache mit dem Patienten.

