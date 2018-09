Das Bild "Übersetzen des Kaisers unter Salut" von Willy Stöwer.

Eine Klein-Klein-Denke lag dem Kaiser nicht. Also ließ er großspurig im zweiten Flottengesetz vom Juni 1900 gleich vier Geschwader mit acht großen und 24 kleineren Kreuzern einschreiben.

In einer vorherigen Haushaltsvorlage hatte der Kaiser seine neue Staatsyacht „Hohenzollern“ als „Aviso für größere Flottenverbände“ unauffällig einfügen lassen. Die erste Staatsyacht, ein Raddampfer, war in die Jahre gekommen, wurde umbenannt und anderen Zwecken zugeführt. SMS Hohenzollern, eine eher behäbige als schnittige, 122 Meter lange und 14 Meter breite Yacht, lief 1892 beim Stettiner Vulcan vom Stapel. Admiral Knorr nannte sie „einen ins Wasser gefallenen Omnibus“ – wohl auch wegen der üppigen Besatzungsstärke von bis zu 150 Mann. Auf Anordnung des Kaisers erhielt sie einen schneeweißen Außenanstrich. Wilhelm II. unternahm mit diesem protzigen Schiff regelmäßig Nordlandfahrten oder Ausfahrten ins Mittelmeer. Oft lud er dazu hohe Adelige oder Politiker als Gäste ein, etwa den russischen Zaren Nikolaus II. Auch zu Staatsbesuchen nutzte der Kaiser seine Yacht.

Die gesamte Marineplanung war für den Staatshaushalt eine schwere Belastung. Sie musste den Bürgern als patriotische Glanzleistung vermittelt werden. In dem Marinemaler Willy Stöwer fand der Kaiser einen Propagandisten, der marineerfahren und begeisterungsfähig war. Als gelernter Schiffbaukonstrukteur war Stöwer mit allen marinetechnischen Details vertraut. Seine Malkunst erwarb er sich als Autodidakt. Der Kaiser erkannte schnell die publizistische Bedeutung der Bilder und nahm den Maler von 1904 bis 1911 regelmäßig als Bordmaler mit auf seine Reisen.

Stöwer produzierte unentwegt. Immer standen seine Majestät und seine grandiose Flotte im Mittelpunkt. Die Stöwerschen Illustrationen erschienen in Zeitungen und Zeitschriften. Sie steigerten seine Popularität, aber vor allem den Flottenenthusiasmus der Bevölkerung. Mit kontrastreichen Farbstimmungen bediente Stöwer nahtlos das Pathos einer siegreichen Flotte. Auch kleinere Arbeiten, die mit schneller Hand auf den Fahrten entstanden, stellten den Herrscher positiv dar. 1914 avancierte Stöwer zum Kriegsmarinemaler. Er wurde Professor und verherrlichte in seinen Bildern eine siegreiche Marine.

Bereits beim Untergang der Titanic im Jahr 1912 hatte Stöwer dem Mangel abgeholfen, dass es kein Bild des sinkenden Ozeanriesen gab: Als Auftragsarbeit fertigte er eilig in seinem Berliner Atelier ein Bild mit dem steil aufragenden Heck des Luxusliners, rauchenden Schloten und im Wasser treibenden Schiffbrüchigen. Die Familienzeitschrift „Gartenlaube“ druckte das als Doppelseite. Sie erreichte einen ungeahnten Bekanntheitsgrad.

Mitte Juli 1900 lag die Kaiseryacht „Hohenzollern II“ vor Bremerhaven. In China tobte der sogenannte Boxeraufstand. Der Name rührte von der Kampfkleidung der chinesischen Freiheitskämpfer her, die sich zusammengeschlossen hatten, um die Ausbeutung durch die USA, Japan, Deutschland, England und andere Staaten aufzuhalten. Deutschland rüstete ein Expeditionskorps unter Führung des Feldmarschalls Graf Alfred von Waldersee aus. Kaiser Wilhelm II. verabschiedete die Soldaten in der Bremerhavener Lloydhalle mit seiner berüchtigten Hunnenrede: „Pardon wird nicht gegeben. Gefangene werden nicht gemacht.“ Die Soldaten sollten rücksichtslos wie weiland die Hunnen unter König Attila vorgehen.

Der damalige Außenminister und ab Oktober desselben Jahres Reichskanzler Bernhard von Bülow war entsetzt: Aus dem Mund des Kaisers hatten solche Sprüche Befehlscharakter. Von Bülow verständigte den Gastgeber, den Lloyd-Direktor Heinrich Wiegand, in einer Pressekonferenz die anwesenden Journalisten aufzufordern, die Rede nur mit Bülows Korrekturen zu veröffentlichen. Sie hielten sich daran – bis auf einen: In der relativ kleinen Bremerhavener „Nordwest-Zeitung“ wurde der originale Redetext veröffentlicht. Der Bremer Schriftsteller Hermann Gutmann hat herausgefunden, wie das möglich war: Der Redakteur der „Nordwest-Zeitung“ hatte auf dem Dach der Lloyd-Halle gesessen und die Kaiserrede wörtlich mitstenographiert. Als Wiegand später die Pressevertreter „auf Linie brachte“, war der findige Reporter längst auf dem Weg in die Bremerhavener Redaktion – und bekam von dem Maulkorb nichts mit. Kaiserin Auguste Victoria unterhielt sich währenddessen mit den Offizieren und wünschte ihnen einen glorreichen Sieg.

