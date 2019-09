Kleine Übungen helfen, dem erhöhten Thromboserisiko auf Reisen vorzubeugen. (JackF/stock.adobe.com/vitamindoctor.com/akz-o)

Kleine Übungen und Vitamine helfen vorbeugend.

Bei einer Thrombose verschließt sich ein Blutgefäß durch ein Gerinnsel. Das Blut fließt nicht mehr ungehindert durch die Gefäße, in den meisten Fällen die Beinvenen. Typische Symptome sind schmerzende, angeschwollene Beine und eine rote bis bläulich verfärbte Haut. Besonders gefährlich ist eine Embolie: Dabei löst sich ein Blutgerinnsel, wird in andere Organe gespült und verstopft dort ein weiteres Gefäß. Zu den Risikopatienten gehören unter anderem Personen, die bereits eine Thrombose hatten, Patienten mit einer Venenschwäche und Krampfadern. Zu den weiteren Risikofaktoren zählen Rauchen, starkes Übergewicht und bei Frauen die Einnahme der Antibabypille.

Um der Gefahr etwas entgegenzusetzen, reicht bereits ein wenig Venengymnastik aus. Streckübungen verhindern beispielsweise, dass sich die Muskulatur durch langes Sitzen verkrampft. Reisende sollten so oft wie möglich aufstehen und sich ein wenig bewegen, damit sich das Blut nicht in den Beinen staut. Risikopatienten wird außerdem auf langen Reisen das Tragen spezieller Kompressionsstrümpfe empfohlen.

Ist der Ernstfall eingetreten, wird eine Thrombose in der Regel über mehrere Monate mit blutverdünnenden Medikamenten mit dem Wirkstoff Heparin behandelt. So soll verhindert werden, dass sich das Gerinnsel vergrößert und sich weitere bilden. Außerdem wird so die Durchlässigkeit der verstopften Gefäße wieder verbessert.

Wird Heparin länger als vier

Monate eingenommen, wächst jedoch das Osteoporoserisiko. Um dem vorzubeugen, sollten Betroffene Empfehlungen der Ärzte zufolge ausreichend Kalzium zu sich nehmen. Außerdem kann die Einnahme der Vitamine D und K2 sinnvoll sein, damit der Mineralstoff besser aufgenommen und eingelagert wird.

Weitere Informationen rund um das Thema gibt es im Internet unter www.vitamindoctor.com.