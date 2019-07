Am WESER-KURIER-Messestand gibt es nicht nur jede Menge Informationen, sondern auch ein Glücksrad und ein attraktives Gewinnspiel. (Christian Kosak)

Tarmstedter Ausstellung bringt das

Medienunternehmen eine Fotobox und ein Glücksrad mit.

Darüber hinaus gibt es für die Messebesucher ein attraktives Gewinnspiel mit tollen Preisen: Es winken vier Tickets für das erste Heimspiel der Rückrunde von Werder Bremen, zwei Mal vier Tickets für das GOP Varieté-Theater und eine Geschenkkarte mit 140 Euro Guthaben. Letztere ist im Bremer Pressehaus in der Martinistraße 43 oder in den regionalen Zeitungshäusern einlösbar.

Die Liegestühle bieten ein wenig Ruhe. (Weser-Kurier)

Als eigene Lektüre oder als nettes Präsent eignen sich die Magazine des Verlagshauses – das Angebot am Stand reicht von den Heften „Rad&Tour,“ „Bier&Co“ über „120 Jahre Werder Bremen“ bis hin zu „444 Dinge, die man in Bremen und Umgebung mit Kindern gemacht haben sollte“.

Auf ihren runden Geburtstag macht die WÜMME-ZEITUNG aufmerksam. Die große Sonderausgabe zum 140-jährigen Bestehen der Lokalzeitung liegt am Stand zum Stöbern aus. Die aufwendig gestalteten Sonderseiten über die WÜMME-ZEITUNG mit Sitz in

Lilienthal beinhalten viele Informationen zur Geschichte und Gegenwart der Regionalausgabe des

WESER-KURIER. Am Sonntag,

14. Juli, steht der Redaktionsleiter André Fesser von 12 bis 14 Uhr für Gespräche zur Verfügung und informiert über die Arbeit in der Redaktion.

Tarmstedter Ausstellung 2015 (Hans-Henning Hasselberg)

An allen Messetagen finden die Besucher zudem Entspannung: Zu diesem Zweck stehen sommerliche Liegestühle zum Ausruhen bereit. Der Stand von WESER-KURIER und WÜMME-ZEITUNG befindet sich an gewohnter Stelle – in Sichtweite des Haupteingangs.