Im Kursus „Yoga – ein guter Start in die Woche“ beim TV Falkenberg gibt es noch freie Plätze. Immer montags von 8 bis 9.30 Uhr lernen die Teilnehmer in der Gymnastikhalle Schoofmoor, wie man den Geist zur Ruhe bringen kann. Durch gezielte Yogahaltungen, wie sanfte Dehn-, Atem- und Entspannungsübungen, wird Stress abgebaut und das innere Gleichgewicht gesteigert. So kann mit Ruhe und Gelassenheit dem oft hektischen Alltag gestärkt entgegentreten werden. „Gerade in der heutigen Zeit ist es so wichtig, zu üben, den Zustand der Gegenwart immer länger aufrechtzuerhalten“, weiß Yogalehrerin Rita Sürken. Auch werden diverse Übungen für den Nacken-, Schultern- und Rückenbereich angeboten. Bei allen Übungen werden die Faszien automatisch miteinbezogen. Am Ende der Stunde findet eine Tiefenentspannung statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es darf zweimal kostenlos geschnuppert werden. Weitere Infos über die Geschäftsstelle des TV Falkenberg per E-Mail an geschaeftsstelle@tvfalkenberg.de oder dienstags von 9 bis 11 und 16 bis 18 Uhr unter Telefon 0 42 98 / 3 18 55. Alle Informationen findet man im Internet unter www.tvfalkenberg.de.