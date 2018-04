Nein, er ist immer noch nicht fertig: George R. R. Martin macht Fans keine Hoffnungen mehr, dass der sechste "Game of Thrones"-Band noch in diesem Jahr erscheinen könnte. (Igor Russak/NurPhoto via Getty Images)

Wird er dieses Buch jemals fertig bekommen? Nach langem Schweigen erklärte „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin nun in seinem Blog, dass „Winds of Winter“, der sechste Teil seiner Fantasy-Erfolgsreihe, weiter auf sich warten lässt: „Nein, der Winter kommt nicht. Zumindest nicht 2018“, erklärte der Autor, der seine Leserschaft nun seit 2011 auf die immer wieder verschobene Fortsetzung warten lässt. Die Handlung der Erfolgsserie, die auf den „Game of Thrones“-Büchern basiert, hat die der Romanreihe längst überholt. 2019 erscheint die siebte und finale Staffel.

Seinen Fans stellte Martin jedoch ein anderes Buch in Aussicht, das auf dem fiktiven Kontinent Westeros spielt. Im November soll „Fire & Blood“ erscheinen, eine fast 1.000 Seiten starke Abhandlung zur Geschichte der Ahnen von Drachenkönigin Daenerys Targaryen, die in der Serie von Emilia Clarke gespielt wird.

Stattdessen veröffentlicht der Autor von "Game of Thrones" eine Abhandlung über die Vorfahren von Daenerys Targaryen, die in der Serie von Emilia Clarke dargestellt wird. (Sky)

Der Autor deutete an, dass auch dieses Material den Weg auf die Fernsehbildschirme finden könnte: „Wie die meisten von euch wissen, bereitet HBO eine Reihe 'Game of Thrones'-Prequels vor, darum ist es nur logisch, dass man mich fragen wird, ob eines davon auf 'Fire & Blood' basieren wird“, schreibt der 69-Jährige. „Die einzige Antwort, die ich darauf geben kann ist: Ähm, nun, keiner weiß es sicher, und wenn, dann dürfte ich es nicht sagen.“