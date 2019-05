Für die volle Entfaltung der Aromen und Wirkstoffe empfiehlt sich bei vielen Sorten eine Bearbeitung vor dem Einsatz. Auch dafür gibt es bei Eo das richtige Werkzeug. (Andreas Schack)

Kunden aus Twistringen und der Region schätzen das vielfältige und hochwertige Angebot an frischen Kräutern und Gewürzen von Ernst Martin Striefler – oder einfach kurz Eo – schon seit vielen Jahren. Mit der Einrichtung eines neuen

Onlineshops kann theoretisch aus der ganzen Welt bestellt werden.

„Wir freuen uns sehr über die neue Aufmachung unseres Onlineshops“, sagt Striefler und lädt Interessierte ein, einen Blick in das

Onlineangebot zu werfen. Dort können sich Feinschmecker und Gewürzfreunde ihre Mischungen und Kräuter nach Hause bestellen. Die Waren werden dann von Eo und seinen Mitarbeitern frisch von Hand verpackt. „Nur so lässt sich der ganze Reichtum der Aromen, Farben und Geschmäcker erhalten“, erklärt er.

Seit mehr als 25 Jahren ist Eo bereits als Kaufmann im Kräuter- und Gewürzhandel tätig. Seine Erfahrungen gibt er gern an seine Kunden weiter. (Andreas Schack)

Neben dem Onlineshop bleibt das Ladengeschäft in der Brunnenstraße in Twistringen natürlich weiterhin geöffnet. Und auch auf den Wochenmärkten der Region wird man Eo weiterhin antreffen. Profi- und Hobbyköche finden an seinem Stand alles, was das Kochherz begehrt und schauen auch gern für einen kurzen Schnack vorbei. Sie tauschen sich über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Wirkungsweisen der verschiedenen Zutaten aus und schätzen die Beratung des Kräuterexperten. „Wer einmal seine Gewürze gefunden hat, kann in der Folge jederzeit online nachbestellen“, erklärt der Kaufmann.

Das Warenangebot des Händlers reicht von Kräutern und Gewürzen über Trockenfrüchte, Honig und Tee bis hin zu seltenen Gewürzmischungen, die sonst kaum erhältlich sind. „Alles in hochwertiger Qualität“, das ist Striefler wichtig. Eine jährliche Biozertifizierung unterstreicht diesen Anspruch. Ein großer Teil der Waren ist in Bioqualität erhältlich. Nach einer sorgfältigen Wareneingangskontrolle kommissioniert, wiegt, verpackt und etikettiert Eo die Kräuter und Gewürze eigenhändig.

Der Duft von Kräutern und ­Gewürzen lockt den Besucher des Geschäfts schon vor der Ladentür ins Innere. Dort sind die Holzregale mit unzähligen Mischungen und Sorten bunt bestückt. Viele für den guten Geschmack und nicht Wenige sollen auch der Gesundheit zuträgliche Eigenschaften besitzen. „Viele Kunden kommen jedenfalls mit ganz speziellen Wünschen zu mir, auf der Suche nach Kräutern, die sie sonst nur schwer in guter Qualität bekommen und von denen sie gehört haben, dass sie bei

bestimmten Beschwerden helfen sollen“, berichtet Eo. Seit mehr als einem Vierteljahrhundert hat sich Eo als Experte im Kräuter- und

Gewürzhandel etabliert.

Der bereits seit jungen Jahren im Bereich Naturkost selbstständige Kaufmann ist heute mit seinem

Geschäft an der Brunnenstraße und auf Wochenmärkten im Weser­-Ems-Gebiet anzutreffen. Kunden schätzen seine losen Tees, grüne, schwarze und Rooibos-Tees in Bioqualität sowie die ayurvedischen Kräuter- und Gewürzteesorten. Auch seltene Honigsorten wie Orangenhonig aus Spanien, Kastanienhonig aus Italien und Pinienhonig aus der Türkei werden gern gekauft.

Das Geschäft in der Brunnenstraße in Twistringen ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie mittwochs von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Freitags ist es geschlossen. Auf den Wochenmärkten ist Eo alle zwei Wochen mittwochs in Achim und donnerstags in Wildeshausen zu finden, außerdem jeden Freitag in Quakenbrück und jeden Sonnabend auf dem Rathausmarkt in Oldenburg. Den Onlineshop und weitere Informationen finden

Interessierte im Internet unter www.eos-kraeuter.de.